Cérémonie du mémorial de l’OTAN à Fréthun : Des enfants sahraouis invités

Des enfants sahraouis ont pris part, avec “village Copains du monde”, à la cérémonie du mémorial de l’OTAN, dans une commune en France, a rapporté l’agence de presse sahraouie SPS. “Les petits ambassadeurs du peuple sahraoui ont pris part à la cérémonie du mémorial de l’OTAN, qui s’est déroulée à la stèle de Fréthun (commune française, dans le Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France) en présence d’élus de Fréthun, de la ville de Gravelines, du directeur du ‘‘village Copains du monde’’, et de plus de deux cents enfants vacanciers venant des quatre coins du monde”, a indiqué SPS. La cérémonie a été ouverte par une allocution de bienvenue du maire adjoint de Fréthun, suivie par une présentation des enfants du ‘‘village Copains du monde’’ et des valeurs que partagent les différentes nationalités, dont la solidarité, le respect mutuel et l’aspiration à un avenir meilleur. M. Hogard, qui accueille depuis 43 ans les enfants sahraouis, a tenu à rappeler la situation du peuple sahraoui qui vit en exil depuis plus de quarante-trois ans dans des dures conditions. Ce peuple est privé des richesses naturelles en raison de l’occupation de son territoire par le Maroc, avec le soutien de la France, assure-t-il. Les délégations présentes ont déposé des gerbes de fleurs au mémorial, en hommage aux soldats de l’OTAN qui se sont sacrifiés pour une Europe libre et démocratique. Plus d’une centaine d’enfants sahraouis passent cette année leurs vacances en France.