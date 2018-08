Lâ€™ambassadeur sahraoui depuis le siÃ¨ge de lâ€™ANR : Â« Le Front Polisario adhÃ¨re pleinement au processus de nÃ©gociations avec le Maroc Â»

Le siège de l’Alliance nationale républicaine (ANR) à Alger a constitué, hier, le lieu d’une « rencontre de solidarité » avec le peuple sahraoui. Les responsables de ce parti ont accueilli une délégation conduite par l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar.

L’ambassadeur sahraoui, qui parlait d’une conjoncture exceptionnelle et très difficile en raison du blocus imposé par le régime du Mekhzen en interdisant les visites des observateurs internationaux dans les villes occupées pour constater les violations dangereuses des droits de l’homme que subit le peuple sahraoui. Abdelkader Taleb Omar a tenu à mettre en exergue et saluer

« le soutien apporté par l’Algérie sur le plan populaire, médiatique et diplomatique. Un soutien efficient qui accentue les synergies dans le cadre des actions menées par l’ONU en faveur de la cause juste du peuple sahraoui pour l’indépendance », a déclaré l’ambassadeur de la RASD, qui évoquait dans son intervention «le rôle fondamental que joue l’Algérie dans la région». Dans ce cadre, le diplomate a affirmé que « la lutte du peuple algérien a valeur d’exemple non pas pour les Sahraouis, mais pour tous ceux qui aspirent à l’indépendance et à la liberté ». Pour sa part, le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), qui a tenu à exprimer le soutien total et sans équivoque des Algériens au combat que mène le Polisario, a déclaré que « les Sahraouis devraient s’atteler à diversifier leurs modes et moyens de communication pour faire connaître leur militantisme » pour que la voix de la lutte pacifique de ce peuple si patient résonne partout dans le monde.



« Le régime marocain se débat isolément »



De son côté, le diplomate sahraoui a insisté sur « l’essoufflement du régime marocain qui ne fait que tergiverser pour faire perdurer le statu quo. Une situation qui est la parfaite illustration de la désorientation du régime de Rabat», a-t-il dit. Et de poursuivre : «Alors que le monde entier reconnaît la légitimité de la lutte des Sahraouis, le discours du régime marocain est resté dans les replâtrages, sans aller au fond du problème, en adoptant la langue des menaces, des chantages et de l’intransigeance qui ne fait qu’empirer la situation dans toute la région ».

Pour l’ambassadeur : « Il s’agit d’une lutte qui dure depuis 45 ans pour l’indépendance. D’un parachèvement de la décolonisation de toute une nation, et non d’une autonomie imposée par le régime de Rabat.» Revenant sur ses récentes déclarations faites à l’occasion de l’université d’été des cadres du Front Polisario et du Sahara Occidental, l’ambassadeur a réaffirmé le fait que « le régime du Makhzen utilise la carte de l’immigration clandestine pour forcer l’Europe à signer la nouvelle mouture de l’accord de pêche avec l’Union européenne ».

Pour rappel, le 19 juillet dernier, une journée avant l’annonce de l’entente entre la Commission européenne et Rabat sur le nouveau contenu de l’accord de pêche UE-Maroc de 2013, dont l’application devait inclure les eaux adjacentes au territoire du Sahara Occidental et dont la signature était prévue pour le 24 juillet, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé dans une ordonnance les arrêts du 21 décembre 2016 et du 27 février 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne. Ce dernier affirmait que le territoire du Sahara Occidental et les eaux qui lui sont adjacentes ne faisaient pas partie du territoire du Royaume du Maroc. Faisant l’écho des déclarations du Président sahraoui Ibrahim Ghali, l’ambassadeur a déclaré que « cette position renforce l’arsenal de décisions et de recommandations rendues par les Nations unies et l’Union africaine confirmant le fait que la RASD et le Maroc sont deux pays distincts et séparés et qu’aucun accord conclu avec le Maroc ne peut inclure le territoire du Sahara Occidental et les eaux qui lui sont adjacentes», ajoutant : « Celui qui ne possède rien n’a pas le droit de décision sur les richesses de l’autre » ironise l’ambassadeur. Revenant sur les récentes déclarations du représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, le diplomate sahraoui a expliqué que « le régime marocain continue de brandir la menace, le mensonge et la manipulation à chaque fois que la cause sahraouie gagne en légitimité ». « Avec ce langage, le représentant marocain fait-il de la diplomatie ou de l’intimidation ? », se demande l’ambassadeur avant de prévenir que « le chantage et la tergiversation du régime du Makhzen s’apparentent à des bombes à retardement qui risquent de secouer toute la région ». Dans le même contexte, l’hôte de l’Algérie a mis l’accent sur « les tentatives du régime marocain d’entraver le processus de négociations, en provoquant des crises, notamment à l’approche des réunions consacrées aux négociations, pour se dérober aux résolutions du Conseil de sécurité ». Le diplomate a insisté sur le fait que « le Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, affirme sa disponibilité à adhérer pleinement au processus de négociations avec le Maroc, conformément à la récente résolution 2414 du Conseil de sécurité » du mois d’avril dernier.



« La France et l’Espagne assument une part de responsabilité »



L’ambassadeur sahraoui a affirmé que «l’Espagne a renoncé à ses responsabilités concernant le traitement de la question sahraouie et que la France constitue un véritable obstacle à cette question au niveau de l’ONU et au sein même de l’Union européenne». Il a par ailleurs exprimé son souhait de voir la nouvelle classe politique espagnole au pouvoir «contribuer à la révision et la réparation de son préjudice historique consistant en la signature de la convention de Madrid qui est l’origine de la tragédie que le peuple sahraoui est en train de vivre depuis près d’un demi-siècle».

Le diplomate sahraoui a indiqué que la 9e édition de l’université d’été des cadres du Front Polisario et du Sahara Occidental, qui s’est ouverte samedi dernier à Boumerdès, constitue «une occasion pour renforcer les liens de solidarité entre les peuples algérien et sahraoui». L’université des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), qui se poursuit jusqu’au 15 août au niveau de l’université Colonel M’hamed-Bouguerra à Boumerdès, a été organisée par la Commission nationale de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), en collaboration avec l’ambassade de la RASD en Algérie. A noter enfin que le SG de l’ANR a annoncé en marge de cette rencontre l’organisation par son parti d’une rencontre de coordination, qui regroupera les représentants de « dix partis politiques, en vue de discuter les dernières actualités de la scène politique algérienne, notamment l’initiative de continuité » que soutient sa formation.

Tahar Kaidi