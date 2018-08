Khenchela : RÃ©ception dâ€™une rÃ©sidence universitaire de 500 lits

Une résidence universitaire de 500 lits vient d’être réceptionnée au profit du secteur des œuvres sociales universitaires de la wilaya de Khenchela, a indiqué hier le directeur local des œuvres universitaires, Moncef Guelil. La nouvelle résidence universitaire qui a été réalisée près de l’école nationale des forêts est dotée de plusieurs autres structures dont un restaurant de 500 places, a précisé le même responsable, ajoutant que le Direction locale des £uvres universitaire gère également un restaurant central au niveau de la faculté des sciences économiques et trois autres à l’université Abbas-Laghrour, à El Hamma, répondant aux normes requises en la matière. Concernant les inscriptions des nouveaux bacheliers pour bénéficier de l’hébergement, la restauration et du transport universitaire, M. Guelil a indiqué que les inscriptions se font à distance, par système électronique appelé «progress». S’agissant des préparatifs pour accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux étudiants, le responsable local du secteur a précisé qu’une opération de rénovation du mobilier est en cours, notamment au niveau des résidences universitaires de Fatma-Soufi et 19 mai-1956, avant d’être généralisée pour toucher les autres structures similaires. La Direction locale des œuvres universitaires offre également au total 44 bus de transport des étudiants (29 pour le transport et 15 destinés au transport suburbain).