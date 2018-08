Tizi-Ouzou : Plus de 9.000 bacheliers affectÃ©s

Au total 9.015 bacheliers ont été affectés à l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) lors de la première phase des inscriptions, a-t-on appris des responsables de cette institution. Sur les 9.700 nouveaux bacheliers de la wilaya, session juin 2018, 9.015 ont été affecté à l’UMMTO, soit une baisse de 2000 bacheliers par rapport à l’année passée où il a été enregistré 11 000 bacheliers affectés.

«C’est un nombre en deçà de celui enregistré l’année passée, mais qui est appelé à évoluer d’ici la phase finale des inscriptions qui seront clôturées le 6 septembre prochain», a souligné Hacène Mohellebi, responsable de la pédagogie au niveau de l’Université. D’ici là, a-t-il expliqué, «plusieurs mouvements de transfert et de réorientation seront opérés, comme cela va être le cas pour les bacheliers ayant échoué aux concours d’entrée aux différentes écoles, mais aussi, au sein même de l’université pour ceux qui ne sont pas satisfait de leur orientation initiale». En matière de choix des formations effectués par les nouveaux bacheliers, il est enregistré, selon la même source, «un engouement pour les matières scientifiques et économiques qui viennent loin devant les sciences sociales, malgré la tendance générale à la baisse enregistrée cette année en terme d'inscrits». Ainsi, a-t-il indiqué, «les sciences et technologies (ST) viennent en premier avec 1286 bacheliers inscrits, contre 2.000 durant l’année passée, suivi des sciences économiques avec 1.260 contre 1.900 l’année passée, ensuite les sciences de la nature et de la vie avec 1103 contre 1.540 l’année passée et, enfin, les sciences humaines et sociales 7.848 contre 900 l’année dernière».