Enseignement supÃ©rieur : Neuf Ã©tablissements privÃ©s pour cette rentrÃ©e

«Les établissements d’enseignement supérieur privés sont appelés à s’orienter vers les spécialités les plus demandées sur le marché du travail» c’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

M. Tahar Hadjar qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse sur l’opération d’orientation des nouveaux bacheliers, tenue récemment, au siège du ministère, a annoncé l’existence de 9 écoles et instituts d’enseignement supérieur qui assurent la formation de 1.500 étudiants dans certaines spécialités, dont les sciences humaines, mécanique et optique.

Implantée dans les wilayas d’Alger, Blida, Bordj Bou Arreridj et Tizi Ouzou, ces établissements d’enseignement supérieur privés doivent apporter un plus à l’université algérienne, en prodiguant une formation de qualité dans les branches créatrices de richesses, à l’exception des sciences médicales qui sont des spécialités protégées, relevant exclusivement des prérogatives du ministère de l’enseignement supérieur. Parmi les établissements implantés à Alger, le premier s’appelle Institut de management d’Alger (IMAA). Il s’agit en réalité de la transformation de l’ancien Institut supérieur de management (INSIM) en un institut universitaire

L’IMMA dispense des cours de comptabilité, management, techniques managériales et marketing et communication. Les locaux de cet institut sont situés au centre-ville d’Alger. Le deuxième institut ne diffère pas du premier. Il s’appelle MDI Business School. Il délivre déjà des diplômes en management, gestion des affaires et comptabilité. Le troisième institut est situé à Blida. Il est spécialisé dans les langues étrangères.

Il faut savoir que la création d’établissements privés de formation supérieure est, devenue possible suite à la promulgation de l’arrêté ministériel du 30 octobre 2016 publié dans le Journal Officiel du 13 novembre 2016. Cet arrêté fixant le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un Etablissement privé de formation supérieure. Le cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales de création et de fonctionnement d’un Etablissement privé de formation supérieure. Il faut savoir que l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure est délivrée en deux étapes. Il s’agit de l’autorisation de création temporaire d’un établissement privé qui est délivrée, après satisfaction des conditions contenues dans le cahier des charges, sur la base d’un rapport dévaluation établi par la commission ministérielle chargée d’examiner les demandes d’autorisation de création d’un Etablissement privé de formation supérieure.



Conditions d’inscription dans un établissement privé



Alors que l’autorisation de création définitive d’un Etablissement privé est délivrée à l’issue d’un cycle complet de formation sur la base d’un rapport d’évaluation et de contrôle de la durée de formation concernée, établie par l’organe de contrôle. Notons que l’évaluation porte essentiellement sur les aspects pédagogiques et administratifs de la formation assurée par l’établissement privé. Concernant la personne morale habilitée à représenter l’Etablissement privé doit justifier d’un capital social égal, au moins, au capital social exigé par la règlementation en vigueur en matière de création de société par actions. La personne morale habilitée à représenter l’Etablissement privé doit etre de nationalité algérienne et jouir d’une notoriété sociale, scientifique, culturelle et managériale irréprochables.

En sus, cette personne doit être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur, justifier d’une expérience professionnelle de dix années, au moins, dans des activités d’enseignement et de formation supérieure en rapport avec l’objet de l’établissement privé.

Il est utile de savoir que l’inscription dans un établissement privé est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un titre étranger reconnu équivalent pour une formation en vue de l’obtention du diplôme du premier et/ou du second cycle. L’Etablissement privé assure, exclusivement, des formations supérieures de premier cycle (licence) et de second cycle (master) dans tous les domaines de formation, hormis les sciences médicales. Ces établissements privés de formation supérieur sont appelé à contribuer à l’effort de l’enseignement prodigués dans les universités publiques à travers l’ensemble du territoire national.

Signalons que le réseau universitaire en Algérie compte 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles nationales supérieures, 51 établissements divers sous tutelle et ces 9 nouveaux établissement privés. Cette année ce sont plus de 1.740.000 étudiants qui fréquenteront les amphis dans les trois paliers universitaires.

L’encadrement pédagogique sera assuré par prés de 62 000 enseignants et chercheurs, en plus de 3.000 autre enseignants qui seront recrutés au titre de l’année 2018.

Kamélia Hadjib