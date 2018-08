JournÃ©es dâ€™El Bahia du court mÃ©trage du 18 au 20 aoÃ»t : ContinuitÃ© dâ€™une dynamique

Le Petit théâtre au siège de l’association culturelle El Amel d’Oran arbitrera, du 18 au 20 août courant, la première édition des Journées d’El Bahia du court métrage, a annoncé dimanche l’organisateur de cette manifestation, Sidi Mohamed Belfadel. M. Belfadel, qui est aussi président de l’association culturelle précitée activant dans les domaines du cinéma et du théâtre, a indiqué à l’APS que cette manifestation intervient pour satisfaire les désirs de certains cinéphiles et artistes d’Oran à opérer une continuité dans la dynamique cinématographique dans la capitale de l’Ouest algérien, qui a abrité le Festival international du film arabe (FIOFA).

Il a souligné que ce festival international important qui a fait d’Oran une capitale du 7e art arabe «nécessite des initiatives diverses pour garantir la continuité de cette dynamique et encourager l’émergence d'idées nouvelles dans ce domaine.» Cette édition des journées d'El Bahia, qui a été précédée l’année dernière par un essai, prévoit la participation de 11 courts métrages de 15 minutes, a-t-il dit, signalant que la plupart de ces films seront projetés pour la première fois devant le large public.

Les thématiques des courts métrages, allant des films de romance de courte durée aux documentaires, traitent de sujets sociaux, notamment ceux d’actualité, abordant la jeunesse, le rôle de la femme dans la vie, les ambitions et les liens sociaux.

Parmi ces films, La vie libre de Mohamed Chouat de Sidi Bel-Abbès, Les chants des îles de Belkacimi Amel, Voyage d’un dramaturge, de Samir Zemmouri, Suicide de Sayah Farah et, entre autres, Addiction de Mohamed Belfadel. La projection de ces œuvres, dont un prix sera décerné au meilleur court métrage, sera marquée, à la fin de chaque séance, par des débats sur le contenu et techniques de ces films, a noté Sidi Mohamed Belfadel, soulignant que cette manifestation est aussi un essai dans la perspective d'organiser, à l’avenir, un festival national annuel du court métrage.