Dans la lucarne : Quand on repense Ã  la formation

On n’a pas cessé de parler de la formation depuis plusieurs décennies déjà. C’est vrai que tous les acteurs de notre sport connaissent son importance, surtout pour se régénérer au niveau de notre élite. De plus, tout le monde ne se prive pas de dire que nous ne «formons» pas de bons jeunes joueurs susceptibles de renforcer les rangs des sélections nationales. On peut dire donc que le sujet intéresse tout le monde, eu égard à son importance d’ailleurs. On ne peut construire l’avenir si l’on n’investit pas dans la formation de base. C’est une nécessité. On ne peut être à contre sens de tout ce qui se fait de par le monde. Il faut admettre que quelques uns de nos clubs sont en train de travailler et de produire des choses probantes. Toutefois, on ne peut pas dire que cela est suffisant si l’on ne dispose pas des moyens infrastructurels adéquats et nécessaires. Sans cela, rien ne peut fonctionner. C’est comme faire du «rafistolage» sans plus. Dire qu’on fera un travail bien pensé, c’est quasiment impossible. On peut constater comment le club de Sétif, avec le «complexe El Baez» réussit de très belles choses et son équipe «réserve» fait du bon travail aussi. Il y a lieu aussi de parler de l’équipe de l’USMA, du CRB, de l’ASO et aussi de la JS Saoura. Parfois, et malgré le manque de moyens, on peut aussi, avec le peu qu’on a, réussir à faire du bon travail. Néanmoins, ce n’est pas la règle pour établir les jalons d’un travail à long terme. En haut lieu, on avait parlé, à satiété, de la construction d’un centre de formation par club à l’échelle de l’élite. C'est-à-dire que chaque club devrait avoir son propre centre de formation à l’avenir. Ce qui aurait été formidable pour le football algérien, surtout que nous avions les cadres pour prendre en charge cette opération. C’était vraiment un projet plus qu’ambitieux qui allait assurer le bon décollage de notre football. C'est-à-dire qu’on pourrait d’une manière définitive, mettre fin à l’«à peu prés» et au «bricolage». Malheureusement pour notre jeu à onze, ce projet n’a pu se matérialiser sur le terrain. Le mois passé, on a assisté à l’acquisition d’assiette pour la construction de centres de formation à Saïda, Tlemcen, Batna et Taref. Ce ne sont plus des paroles en l’air, mais il s’agit bien d’opérations concrètes, puisqu’on est passé à l’action et commencer le vrai travail. Des visites ont été effectuées sur place et on ne peut qu’entrevoir l’avenir sous de bons auspices. Là aussi, il ne faut pas compter uniquement sur l’effet d’annonce. Il faut suivre le projet pour que nos jeunes aient concrètement des terrains pour s’entraîner et préparer des équipes nationales de jeunes de demain. Comme le temps presse, il faudra penser à la concrétisation expresse de ces projets qui sont plus que louables pour notre football. On en a marre des promesses sans lendemain. Il faut réellement faire bouger les choses pour nos jeunes afin de leur écarter de tous les maux sociaux qui les guettent. Il est clair que dans notre pays, on peut faire beaucoup de choses pour peu qu’on veille sérieusement et avec acharnement à ce que ces projets souhaités par tous voient le jour. On peut fournir de très bons joueurs et on ne doit pas rester «engluer» dans le pessimisme et le découragement. Ce que la FAF vient de faire est une très bonne action qu’il faudra soutenir avec force et vigueur.

Hamid Gharbi