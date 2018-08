Espagne : Gerard PiquÃ© met fin Ã  sa carriÃ¨re internationale

Le milieu de terrain Gerard Piqué a confirmé, samedi, qu'il mettait fin à sa carrière internationale et ne portera plus le maillot de la Roja en dépit de la nomination de Luis Enrique, son ex-entraîneur au FC Barcelone, à la tête de la sélection nationale. «J'ai parlé avec lui (Enrique) il y a une semaine ou deux et lui ai dit que ma décision avait été prise», a affirmé le défenseur de Barcelone, âgé de 31 ans, en marge de la Supercoupe d'Espagne, qui a eu lieu hier entre le Barça et le FC Séville à Tanger (Maroc). Piqué est le dernier des joueurs sacrés champions du monde avec l'Espagne en 2010 à dire «adios» à la Roja après notamment Xavi Hernandez et Andres Iniesta, deux autres Barcelonais. Enrique a pris la tête de la Roja en juillet, en remplacement de l'intérimaire Fernando Hierro, appelé à prendre la place de Julen Lopetegui, démis de ses fonctions juste avant le début du Mondial-2018 pour avoir accepté d'entraîner le Real Madrid.