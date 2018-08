Coupe arabe des clubs (1er tour aller) : L'ES Sahel domine Arramtha de Jordanie (3-1)

La formation tunisienne de l'ES Sahel s'est imposée face au club jordanien de Ramtha (3-1), en match comptant pour le premier tour de la coupe arabe des clubs champions de football, disputé samedi soir à Sousse. Dominateur lors de la majeur partie de la rencontre, les protégés de Chiheb Ellil ont inscrit deux buts en première mi-temps par Alaya Brigui (7) et Firas Belarbi (45+2). L'ES Sahel n'a pas relâché son étreinte à la reprise, ajoutant un troisième but à la 47 par Alya Brigui à la conclusion d'une excellente ouverture dans l'axe de la défense de Firas Belarabi. Khaled Dardour a réduit le score pour Arramtha à la 67, exploitant une sortie ratée d'Achraf Krir. L'équipe sahélienne a profité ainsi de l'avantage du terrain et peut envisager avec sérénité le match retour qui aura lieu le 28 septembre. Les deux autres représentants du football tunisiens, évoluant à l'extérieur, ont ramené deux bons matchs nuls qui préservent leurs chances de qualifications à domicile. Jeudi, l'Espérance ST, tenante du titre, a tenu en échec jeudi Al Ittihad d'Alexandrie (1-1), en match aller disputé à Alexandrie. Le retour aura lieu le 2 septembre au stade de Radés. De son côté, le CS Sfaxien a arraché le nul, vendredi à Erbil, en toute fin de rencontre face à la formation irakienne de Naft Al-Wassat (1-1). Le match retour sera disputé le 30 septembre à Sfax. La compétition est dotée de 6 millions de dollars pour le vainqueur et 2,5 millions de dollars pour le deuxième. Les autres clubs recevront également des récompenses selon leur parcours dans les éliminatoires.