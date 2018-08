Ligue 1 (1re journÃ©e) : Le MOB montre ses griffes

Ce début du championnat national de Ligue-1 a été assez prometteur avec des empoignades assez relevées. La palme revient, faut-il le préciser, à la formation du MO Béjaïa qui est arrivée à prendre le dessus, hors de ses bases devant une équipe de l’O Médéa qui ne s’attendait pas un tel affront.

Les Béjaouis ont frappé à quatre reprises par Semahi (doublé), Touré, Kadri contre deux buts de Chekhrit et Sameur. C’est une très bonne chose pour les gars de la Soummam. Ce n’est pas le début souhaité pour les Médéens. Il y a aussi lieu de mettre en exergue la performance des gars de Bordj Bou Arréridj qui ont ramené un nul mérité d’Oran devant le MC Oran dès les 30 premières secondes de jeu. Les Oranais ont égalisé sur penalty par Naïdji. Les poulains de Badou Zaki doivent améliorer leur jeu et surtout leur façon de jouer.

Les Sétifiens ont montré leurs forces en s’imposant aisément devant une équipe de l’USMBA méconnaissable. Les locaux ont fait parlé la poudre sur des buts de Rebaî, Ghacha et Djabou.

À Tizi-Ouzou à huis clos, les Canaris ont mal débuté en se faisant accrochés par une très bonne équipe de la Saoura.

Le CRB, pour sa part, a perdu sur tapis vert son match face à l’ASAM en raison de l’absence de l’équipe. Certes, elle était présentemais sans licence. Notons qu’en ouverture de cette première journée, le CSC n’a pu que faire match nul contre le NAHD. Le match MCA-PAC, au stade 5-Juillet, est programmé aujourd’hui à 20h. Ce sera l’occasion pour les poulains de Casoni de prouver leur dernier résultat en coupe arabe des clubs. USMA-DRBT aura lieu demain mardi à 20h à Bologhine.

Résultats

CS Constantine - NA Husseïn-Dey 1-1

Olympique Médéa - MO Béjaïa 2-4

CR Belouizdad - AS Aïn M'lila 0-3 (par pénalité)

JS Kabylie - JS Saoura 0-0

ES Sétif - USM Bel-Abbès 3-0

MC Oran - CABB Arreridj 1-1



Reste à jouer :

Aujourd’hui lundi 13 août :

-MC Alger - Paradou AC (20h00)

Mardi 14 août : Alger (Omar-Hamadi) :

USM Alger - DRB Tadjenanet (21h00)