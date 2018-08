AthlÃ©tisme/ Euro-2018 : 5000 m messieurs Jakob Ingebrigtsen fait le doublÃ©

Le Norvégien, Jakob Ingebrigtsen, 17 ans seulement, est devenu champion d'Europe du 5000 m, au lendemain de son titre sur 1500 m, samedi à Berlin, devant son frère Henrik et le Français, Morhad Amdouni, 3e après son titre sur 10.000 m. Déjà devenu le plus jeune champion d'Europe de l'histoire la veille, le jeune prodige de Norvège, auteur d'un chrono de 13 min 17 sec 06, a devancé largement son grand frère (13:18.75) et Amdouni (13:19.14). Le Français, Mahiedine Mekhissi, qui a décroché jeudi sur le 3000 m steeple son 5e titre européen, un record pour l'athlétisme français, avait déclaré forfait pour cette seconde épreuve où il visait un doublé.