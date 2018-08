Natation : Les AmÃ©ricains continuent leur moisson, Ledeckyen tÃªte

En s'adjugeant cinq médailles d'or samedi au troisième et avant-dernier jour des championnats Pan-Pacifiques, les Américains sont en tête avec 11 médailles d'or, devant les Australiens qui n'en totalisent que six, et ont marqué leur territoire à deux ans des Jeux de Tokyo-2020. La nageuse star de Washington, Katie Ledecky, s'est imposée sur 400 m nage libre, réalisant le sixième meilleur temps de l'histoire (3:58.50) et se consolant ainsi de sa troisième place du 200 m nage libre remporté par la surprenante Canadienne, Taylor Ruck, 18 ans. Ledecky, quintuple championne olympique, a flirté avec son propre record du monde, alors que la championne australienne des Jeux du Commonwealth, Ariarne Titmus, s'est adjugé l'argent en passant aussi sous la barre des quatre minutes. «Je sais comment aborder cette épreuve, aussi bien que je connais la paume de ma main», a déclaré Ledecky, qui s'était déjà parée d'or sur le 800 m nage libre. Caeleb Dressel, devenu l'année dernière le deuxième nageur à remporter sept médailles d'or dans des Mondiaux, depuis Michael Phelps en 2007, s'est adjugé le 100 m papillon, avec un chrono très significatif de 50.75. Son compatriote Jack Conger (51.32) a pris l'argent et le Brésilien Vini Lanza (51.44) le bronze.



Dressel aussi gourmand que Phelps



«C'était bien», a dit Dressel, après avoir effacé des tablettes Pan-Pacifiques le précédent record de Phelps. «Je ne peux pas rêver mieux», a ajouté l'Américain, battu vendredi par l'Australien Kyle Chalmers en finale du 100 m nage libre. Chase Kalisz a complété la moisson des Américains, en s'emparant du 200 m 4 nages en 1:55.40, devant l'Australien Mitch Larkin, médaille d'argent, et sa victime préférée, le Japonais Kosuke Hagino, en bronze. Dans le 400 m nage libre, le champion olympique australien, Mack Horton, a laissé l'or, pour un dixième de seconde, à son compatriote Jack McLoughlin, vainqueur en 3:44.20. Autre médaille d'or australienne, celle du relais 4 x 100 m nage libre féminin, bien lancé par Cate Campbell et conclu par un record des «Pan-Pacs» en 3:31.58. Enfin, le Japon, qui accueille ces Championnats, a gagné deux titres samedi grâce à ses nageuses : Rikako Ikee sur 100 m papillon (en 56.08), devant l'Américaine Kelsi Dahlia et l'Australienne Emma McKeon; Yui Ohashi sur 200 m 4 nages, en signant le meilleur chrono de l'année (2:08.16).