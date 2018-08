Portugal-FC Porto : Brahimi ouvre son compteur buts

Le milieu international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, a signé samedi soir son premier but de la saison en championnat portugais de football, lors de la victoire de son équipe à domicile face à Chaves (5-0), en match comptant pour la 1re journée. Brahimi a inscrit le troisième but de son équipe (45e) après un doublé du Camerounais Vincent Aboubakar (14e, 20e). Le joueur compte également un but inscrit en Supercoupe du Portugal face au Deportivo Aves (3-1) en match disputé le 4 août à Aveiro. Sous contrat jusqu’en 2019, Brahimi (28 ans) était convoité cet été par West Ham (Angleterre) qui aurait proposé 30 millions d’euros, avant de décliner la proposition, promettant même à son entraîneur Sergio Conceiçao qu’il allait continuer son aventure avec les "Dragons", tenants du titre. Brahimi, formé au Stade rennais (France), avait rejoint le FC Porto durant l’été 2014, soit à l’issue de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il avait porté auparavant les couleurs du Stade rennais (2008-2012), Clermont Foot (2009-2010 en prêt) et Grenade (2012-2014). Lors du précédent exercice, Brahimi s'est distingué en inscrivant 11 buts avec Porto en 44 apparitions, toutes compétitions confondues.