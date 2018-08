Championnat d'Afrique de para-powerlifting : L'AlgÃ©rie troisiÃ¨me avec 9 mÃ©dailles

L'Algérie avec une moisson de 9 médailles (1 or, 4 argent, 4 bronze) occupe la 3e place du classement général du Championnat d'Afrique des nations de la discipline, après deux journées de compétition, disputées vendredi et samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger). L’unique médaille d'or algérienne a été décrochée, vendredi, par Lamia Adra dans la catégorie (-41 kg) avec une barre soulevée de 63 kg, alors que les médailles d'argent ont été l'œuvre de Hocine Bettir (-65 kg), Hadj Ahmed Beyour (-49 kg), Houria Akib (-73 kg) et Samira Guerioua (-45 kg). Les breloques en bronze ont été remportées par Houria Arabi (-51 kg), Sabrina Moussaoui (-41 kg), Naima Saidi (-67 kg) et Kheirddine Ababsa (-54 kg). Le Directeur de l'organisation sportive de la Fédération algérienne de handisport, Mansour Ait Said, s'est dit «très satisfait" des résultats obtenus par les Algériens dans cette compétition qualificative aux Jeux paralympiques 2020 à Tokyo (Japon). "Nous tablions sur 2 médailles dont une en or avant le début du Championnat d'Afrique. Après deux journées de compétition nous avons une moisson de 9 médailles, ce qui dépasse largement nos pronostics. Un grand bravo aux athlètes médaillés", a déclaré Ait Said à l'APS. «Notre premier objectif à travers l'organisation de ces joutes est la vulgarisation de cette discipline pourvoyeuse de médailles pour l'Algérie lors des différentes compétitions internationales, pour attirer le maximum d'athlètes et ainsi former une nouvelle génération qui rivalisera avec les meilleurs athlètes du continent et du monde», a-t-il ajouté. Après deux journées de compétition, le Nigeria domine outrageusement les épreuves de Championnat d'Afrique avec un total de 9 médailles dont 7 en or sur 11 possible, devant l'Egypte avec 8 médailles (3 or, 3 argent, 2 bronze). La 3e et dernière journée, prévue dimanche, sera consacrée à trois catégories chez les dames (-79 kg, -86 kg, +86 kg) et six chez les messieurs (-72 kg, -80 kg, -88 kg, -97 kg, -107 kg, +107 kg). La 2e édition du Championnat d'Afrique de Para-Powerlifting (juniors et seniors), après celle du Caire en 2009, enregistre la participation de 86 athlètes (48 messieurs et 38 dames) dont 24 Algériens, issus de 15 pays.