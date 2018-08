Slimane Mesdoui (PrÃ©sident de la FAK) : Â« La sÃ©lection nationale est du ressort de la direction technique Â»

C’est la Fédération sportive Algérienne qui fait le plus parler d’elle ces dernières années ; non pas par ses exploits et distinctions, mais plutôt par ses nombreux scandales.

Après les luttes dévastatrices pour la présidence, qui n’ont pas manqué d’impacter sur les résultats techniques et prendre en otage la discipline et les athlètes, la FAK fait encore les gros titres de la presse nationale. À la veille des Championnats d’Afrique des nations, trois athlètes femmes sont montées au créneau pour dénoncer les manœuvres de leur fédération qui viserait à les écarter de la sélection et de la participation à ce grand rendez vous continental. Kamélia Hadj Said, Samia Beja et Yasmine Mouloud, qui constituaient l’équipe nationale dans la spécialité du Kata, ont publié à travers les réseaux sociaux une vidéo pour contester le choix de la FAK et solliciter par la même l’intervention de la tutelle, en l’occurrence le ministère de la Jeunesse et des sports. « Nous avons été écarté de la sélection pour les prochains Championnats d’Afrique des Nations prévus du 28 août au 2 septembre prochain au Rwanda, au profit de l’équipe B, qui a été montée tout récemment. La FAK n’a pas respecté les critères de sélection qu’elle a elle-même instauré à l’instar des autres fédérations sportives. Normalement c’est le champion national qui est sélectionné pour représenter l’Algérie, en l’occurrence nous. Par ailleurs, nous tenons à souligner que nous sommes championnes d’Afrique en titre et cinq fois consécutives. La FAK nous prive ainsi de défendre notre titre à Kigali. Les manœuvres ont débuté il y a quelque temps déjà, puisque nous n’avons bénéficié d’aucune préparation en prévision de cette compétition Africaine. La logique veut qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Nous faisons appel à monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports pour rétablir la situation. Nous tenons à souligner que notre souci est de représenter dignement notre pays et que nous n’avons aucun problème particulier avec les membres de l’équipe B, que nous sommes prêtes à aider et à encourager pour prendre la relève. Néanmoins, les choses doivent se faire selon les normes et dans les règles», ont indiqué les trois athlètes, plusieurs fois championnes nationales, arabes, continentales et mondiales. De son coté, le président de la FAK à tenu à se défendre en répondant sur la page facebook de la FAK. «C’est la direction technique de la fédération qui a choisi les athlètes devant prendre part aux prochains Championnats d’Afrique de karaté. Ce sont ses prérogatives et non du ressort des athlètes. Ce n’est pas à Kamélia Hadj Said de décider qui doit représenter l’Algérie dans les compétitions internationales. Une commission composée de quatre entraineurs a tranché dans la question relative aux critères de sélection et au choix des athlètes à retenir. Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que le DTN et l’entraîneur de l’équipe féminine visent le rajeunissement des effectifs. Cela dit, je tiens à souligner que Kamélia Hadj Said, que nous préparons pour les Jeux Olympiques 2022 au Japon, est sélectionnée pour les compétions individuelles», a indiqué Slimane Mesdoui. A faire à suivre…

Rédha Maouche