Grand angle : Risques

Le président tchadien a fait part de l’incapacité de son pays d’organiser les élections législatives. La cause invoquée est que ce pays ne dispose pas de fonds nécessaires pour une telle opération. «Nous n'avons pas de ressources propres pour sortir 70 milliards (environ 1,22 millions de dollars américains) afin d'organiser les élections législatives», a déclaré le président Déby Itno, à l'occasion du

58e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du pays, célébrée le 11 août. Le mandat de l'actuelle Assemblée nationale, qui devait se terminer le 21 juin 2015, avait été prolongé par une loi constitutionnelle jusqu'à la mise en place d'une nouvelle législature. Mais le Tchad n’est pas le seul pays africain à éprouver des difficultés à organiser dans les délais constitutionnels des élections. Au Cameroun, le président Paul Biya a fait part, dans une correspondance adressée au président du Sénat de la difficulté de «l’organisation matérielle» des élections législatives et municipales prévues en septembre 2018. La prorogation du mandat des députés pour une période d’un an à compter du 29 septembre 2018 est ainsi envisagée. Le Benin est aussi dans ce même cas de figure. La rareté des ressources financières est évoquée pour justifier la probable prorogation d’un an du mandat des députés et le recours à des élections législatives et communales couplées en 2020. Trois exemples qui ne sont pas des cas isolés sur le continent africain. Pourtant l’importance de ces élections est soulignée. Elles permettent la diffusion de la culture démocratique. Mieux, ces élections locales et législatives sont de l’avis d’experts la clé de cette démocratisation à laquelle l’Afrique ne peut pas échapper sous peine d’hypothéquer son avenir et le devenir de nombreux pays. Consciente des enjeux de ces consultations, véritable défi pour le développement, l'inclusivité et le bien-être des populations, la communauté internationale insiste auprès des pays africains pour l’organisation des élections. Les aides fournies et l’assistance technique apportée en témoignent. Par ce soutien logistique, l’idée est aussi de couper court à tout calcul politique qui aurait pu alimenter l’argumentaire financier invoqué. A l’épreuve des urnes, la démocratie en Afrique ne doit pas perdre le combat engagé.

Nadia K.