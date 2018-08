Un an aprÃ¨s le rassemblement meurtrier Ã  Charlottesville : Le prÃ©sident Trump condamne le racisme

Le président américain, Donald Trump, a déclaré samedi qu'il condamnait «tous les types de racisme et d'actes de violence», un an après le rassemblement meurtrier à Charlottesville, en Virginie. «Les émeutes à Charlottesville il y a un an ont fait un mort et entraîné des divisions insensées», a twitté M. Trump et d'ajouter : «Nous devons nous rassembler en tant que nation». Le rassemblement «Unite the Right» de l'été dernier à Charlottesville, qui a eu lieu le 12 août pour protester contre le projet de la municipalité de déboulonner une statue du général confédéré Robert E. Lee, a attiré l'attention nationale lorsque des suprématistes blancs, des fascistes et des néo-nazis ont violemment affronté des contre-manifestants. Une femme de 32 ans a été tuée et 19 autres personnes ont été blessées lorsqu'un homme de l'Ohio associé à des groupes nationalistes blancs avait foncé en voiture sur la foule des contre-manifestants. L'an dernier, le président Trump a soulevé un tollé après l'incident meurtrier à Charlottesville, alors qu'il a déclaré que «les deux côtés» étaient responsables des

violences.