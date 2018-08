EnquÃªte sur lâ€™attentat contre le prÃ©sident vÃ©nÃ©zuÃ©lien : Maduro accepterait l'aide du FBI

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, accepterait l'aide du FBI et coopérerait à l'enquête sur ce l'attentat contre sa personne imputé à l'opposition.

"Si le gouvernement des Etats-Unis ratifie son offre de coopération du FBI pour l'enquête sur les liens en Floride avec le plan d'assassinat (...), je serais d'accord pour que vienne le FBI" au Venezuela, a déclaré le président socialiste lors d'une cérémonie devant le haut commandement de l'armée. Selon lui, la Floride abrite des "cellules terroristes" coordonnées par Osman Delgado Tabosky, qui ont activé la détonation des deux drones chargés d'explosif lors de son discours devant une parade militaire le 4 août. "C'est depuis la Floride qu'a été activée l'explosion du drone devant" l'estrade présidentielle, a-t-il dénoncé sur une chaîne de radio- télévision. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a rencontré mercredi dernier le chargé d'Affaires américain à Caracas, James Story qui aurait "exprimé son inquiétude pour les faits (l'attentat présumé, ndlr) et la volonté de son gouvernement de coopérer". Le président Maduro, qui a également accusé l'ex-président colombien Juan Manuel Santos d'être derrière l'attentat présumé, a encore indiqué que Caracas avait entamé des "actions diplomatiques" pour que les Etats-Unis et la Colombie remettent au Venezuela "les auteurs matériels et intellectuels" des faits incriminés. Il a également affirmé que plusieurs des assaillants présumés ont fui au Pérou.