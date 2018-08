Crise migratoire : Lâ€™Espagne exhorte les Etats membres de l'UE Ã  relever ensemble le dÃ©fi

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a appelé samedi tous les Etats membres de l'Union européenne (UE) à relever «ensemble le défi» de la crise migratoire. Réduire les inégalités liées aux migrants entre les Etats membres de l'UE devrait être l'un des objectifs présents et à venir de l'UE, a déclaré M. Sanchez lors de la conférence de presse commune avec la chancelière allemande, Angela Merkel, en visite à Madrid. «C'est quelque chose que nous ne pouvons atteindre qu'ensemble, et non pas à travers les visions isolées de chacun des Etats membres de l'Union européenne. Je pense que l'Espagne et l'Allemagne partagent ce point de vue», a-t-il dit. M. Sanchez s'est entretenu avec Mme Merkel dans la ville de San Lucar de Barrameda, au sud de l'Espagne. Mme Merkel a dit aux journalistes que les migrants devraient être répartis de façon équitable entre les Etats membres de l'UE. «Ils doivent être répartis dans toute l'Union européenne, car c'est un défi pour tous les Etats membres, et pas seulement pour quelques pays», a dit Mme Merkel. S'exprimant après son arrivée samedi, Mme Merkel a dit que son pays soutient la décision de l'Espagne d'endiguer le flux de migrants du Maroc vers l'Europe via la Méditerranée, quelques jours après que les deux pays européens ont signé un accord bilatéral sur les réfugiés, a rapporté l'agence de presse allemande DPA.