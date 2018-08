Actuelles africaines

TRIPOLI - L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé que 154 migrants clandestins ivoiriens ont été rapatriés de leur plein gré de la Libye vers leur pays d’origine.



ADDIS-ABEBA - Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a annoncé samedi que les violences perpétrées dans l’Etat régional Somali le week-end dernier sont désormais sous contrôle.



RABAT - Les autorités marocaines ont déplacé des centaines de migrants ces derniers jours en les chassant de campements ou logements dans le nord du royaume, a-t-on appris samedi auprès d’une association locale de défense des droits de l’homme. «C’est une opération dans le cadre de la lutte contre l’immigration illégale», a déclaré de son côté à l’AFP un responsable parlant au nom des autorités locales de Tanger. Selon lui, entre 1.600 et 1.800 personnes ont été «déplacées vers des villes où les conditions de vie sont meilleures».



LE CAIRE - Les forces de sécurité ont tué douze suspects de terrorisme dans un affrontement dans le nord de la péninsule égyptienne du Sinaï, où une vaste opération militaire cible le groupe Etat islamique (EI), a indiqué hier une source au ministère de l’Intérieur. Les échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d’Al-Arich, après que les autorités ont reçu des informations sur la présence d’«éléments terroristes» cachés dans la région, selon la même source. Cette source n’a pas fait état de victimes parmi les forces égyptiennes ni précisé la date de l’affrontement.



KINSHASA - La commission électorale a reçu 25 candidatures à l’élection présidentielle en République démocratique du Congo, dont celles du «dauphin» du président Joseph Kabila, de trois poids lourds de l’opposition et d’un candidat de 92 ans, frère d’armes du héros national de l’indépendance Patrice Lumumba. Selon son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante (Céni), qui a affiché cette première liste vendredi, publiera le 24 août une liste provisoire, puis une liste définitive le 19 septembre, un peu plus de trois mois avant l’élection prévue le 23 décembre.

Le candidat annoncé in extremis mercredi par le camp présidentiel, Emmanuel Ramazani Shadary, est enregistré sous l’étiquette «indépendant». Les trois ténors officiellement adversaires du président Kabila - Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba -, ont commencé à se rencontrer jeudi. Ils pourraient miser sur une candidature unique. La liste comprend aussi le nom d’Antoine Gizenga, 92 ans - 93 en octobre - pour le «Parti lumumbiste unifié (Palu) et alliés».