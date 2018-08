Salon national de la photographie Â« La Soummam Â» : implication citoyenne et passion insondable

Il y a de ces événements culturels, peu médiatisés et sponsorisés, mais ô combien engagés et bénéfiques pour les amoureux des arts et de la beauté esthétique ! Si le débat sur la classification de la photographie à l’échelle des dix arts demeure d’actualité, le cliché reste ce fragment de vie qui immortalise un instant, une émotion, un passage ou une rencontre. Joindre la force du message seulement pourrait procurer une prise de vue à une thématique engagée est l’une des priorités de l’association photographique Focus, organisatrice de la quatrième édition du Festival national de la photographie qui se poursuit jusqu’à demain au palais de la culture Moufdi-Zakaria.

Présidé par Hakim Djerroud, journaliste-reporter féru de la photographie, le Salon national de la photographie intitulé «La Soummam» a réussi à fidéliser les férus de la photographie venus de tous les coins du pays, amateurs ou professionnels, créant par ce fait un partage artistique digne de la richesse du paysage naturel algérien, mais aussi, de l’exploration du tissu socioculturel de notre patrimoine et notre vécu quotidien. Pour l’édition actuelle, ils sont quarante photographes à avoir participé au concours et se disputer les trois prix du concours. Cela dit, la participation aux ateliers, le partage d’expériences, du savoir-faire et l’apprentissage du métier demeure la plus grande réussite en prenant part à cet événement.

« Nous avons un règlement et une charte pour pouvoir participer au concours. Les postulants doivent respecter certains critères comme le format des photos, le thème choisi… Nous avons une commission de professionnels qui sélectionnent les œuvres qui étaient 40 sur 150 pour cette édition. Nous donnons la chance à tout le monde, amateurs qu’ils soient ou professionnels», a précisé Hakim Djerroud.

Intitulé symboliquement au nom du lieu historique du congrès de la Soummam, l’implication des collectivités locales de l’APC d’Ouzellaguen et de la wilaya de Bejaïa donne du souffle à cet événement qui ne cesse de drainer tous les passionnés de la photographie. Un exemple à suivre pour l’épanouissement de l’action culturelle dans toute les wilayas du pays ainsi que pour la création d’espace d’expression de jeunes talents émergents. Ayant choisi l’enfant comme thématique pour cette édition, les quarante photographes se font plaisir en faisant des prises à la fois expressives et qui poussent aussi à la méditation. Une immersion dans l’univers de l’innocence en ces temps durs, avec bien entendu une finesse esthétique qui fait de ces photographes, jeunes pour la plupart, des talents confirmés. «L’enfant» c’est l’avenir, c’est la relève et le citoyen de demain. Être photographe à l’âge de 16 ans, c’est toujours mieux que ne pas découvrir son talent artistique assez tôt, seulement à 40 ans. Pour notre programme de 2019, nous allons baser sur «l’enfant» en créant une cession spécialisée via notre programme de formation et d’apprentissage », a confié le commissaire du salon.

Kader Bentounès