SoirÃ©e au Casif Ã  Sidi Fredj : Chaba Kheira sÃ©duit son public

Nombreuses étaient les familles qui se sont déplacées au théâtre en plein air du Casif, situé à proximité du complexe touristique de Sidi Fredj, pour assister à la soirée organisée par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI). Une soirée animée par la star de la chanson raï, Chaba Kheira, aux côtés de Youcef Soltane, Hakim Halaka et Fayçal Herik.

Comme à l’accoutumée l’ONCI a organisé dans la nuit du samedi au dimanche, une soirée 100% ambiance familiale, au grand bonheur des estivants, et ce, dans le cadre de son programme pour la saison estivale de l’année en cours. Lors de cette soirée où les genres musicaux se succèdent, le théâtre en plein air du Casif a vibré jusqu’aux aurores. Pas moins de quatre artistes étaient programmés, a star de la chanson raï Chaba Kheira, Youcef Soltane, Hakim Halaka et Fayçal Herik. Le la de la soirée a été donné par Youcef Soltane. Ce dernier, par son dynamisme sur scène, en compagnie d’un orchestre professionnel dirigé par le maestro Djamel Bafdel, a charmé le public dès les premières notes musicales et a interprété les plus belles chansons connues de son répertoire et bien d’autres. À l’instar de Khayef Lyam dour, le jour éli benti fi hyati, Youcef répondait aux demandes de son public qui lui sollicitait des titres rythmées sur lesquels ils préféraient se déhancher à l’exemple de « Had el âam nedjbad rohi » de Kader Japonais et « Ya éli fort fort » de Cheb Billel, avant de céder le micro à Fayçal Herik. Cet artiste qui a concocté un programme variant entre le style reggada, l’allaoui et raï a plongé les présents du théâtre du Casif dans un délire inouï. Avec sa belle voix, Fayçal a entamé son répertoire par la fameuse chanson H’mama de Blaoui El Houari et S’hab el Baroud du king du raï cheb Khaled et enchaîner avec Choufi bentak ma daret fya de Cheb Houssem et Fatma ha Fatma de Cheb Mami ainsi que Sougui B’lati dans le style allaoui. Dans un autre registre, Hakim Halaka, qui a succédé à Fayçal Herik, a transporté le public à l’Est du pays avec des chansons chaouies. Aussitôt, les admirateurs changent de rythme et leurs pas de danse, bras ouverts, têtes fièrement élevées et les corps se laissant transportés par la mélodie venue du mont des Aurès… Petits et grands se déambulaient sur la piste de danse qu’ils envahirent. Admiratif de feu Catchou, Hakim Halaka a interprété son titre Hlaylya hna chaouia, une chanson avec laquelle il a fait vibrer le Casif avec son istikhbar, pour enchaîner ensuite avec quelques titres de son répertoire à l’exemple El aine fel aine, Choui weld chaouia, Halaka. «Le déplacement en valait la peine», nous ont confié des familles rencontrées sur place, qui ont été surpris par la maîtrise des chanteurs de la totalité de leur répertoire. Tant attendue par ses fans, Chaba Kheira a fait son apparition sous les projecteurs intensifs des Smartphones du public. Elle qui renoue, lors de cette soirée, avec son public s’est livrée sur scène… une manière de dire je suis là pour vous. Une forte présence avec la complicité de l’orchestre pour égayer une assistance juvénile, n’ont pas démérité, en imprimant l’ancien ton au raï. Connue pour son style sentimentale, Chaba Keira a chanté Ma b’gha ytalag’ha, un des plus ancien titre de son répertoire. Manich mena, Mahboub galbi rah, Je n’ai pas besoin de ta pitié, Allah Yasmah malgré éli sra et Koun ydirou alya bab hdid, telles sont les autres chansons qu’elle a interprété pour marquer son retour. Heureux de la voir de plus près, les présents mémorisaient ces instants en enregistrant des vidéos et en prenant des selfis avec leur star qui s’est déplacée spécialement d’Oran pour le bonheur des mélomanes qui assistent assidûment aux soirées du Casif.

Sihem Oubraham