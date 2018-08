Accidents de la route : 8 morts et 9 blessÃ©s en 24 heures

Huit personnes ont trouvé la mort et neuf autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile.

L'accident qui a occasionné le plus de victimes s'est produit dans la wilaya d'Annaba où 3 personnes sont décédées suite au dérapage d'un véhicule léger qui a percuté un arbre sur la RN 44, dans la commune d'El Bouni, précise-t-on de même source.

A Constantine deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu dimanche dans la commune d’El Khroub (Constantine), a-t-on indiqué à la direction locale de la protection civile. L’accident s’est produit au rond-point d’Ain Nahas, sur la RN 3., lorsqu’un véhicule léger a percuté deux personnes âgées de 65 et 72 ans, a précisé la même source, ajoutant que les victimes sont mortes sur le coup avant d’être évacuées par la Protection civile à la morgue de l’hôpital d’El Khroub. Les services de sécurité compétents territorialement ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident.

Par ailleurs à Aïn Defla, une personne est décédée et une autre a été blessée suite à un accident de la circulation survenu samedi sur le chemin de wilaya 10, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. L’accident s’est produit au lieu-dit "Seghaïa" situé non loin de l’entrée est de Aïn Defla lorsqu’un véhicule touristique a dérapé avant d'heurter violemment une maison, causant le décès d’un adolescent (14 ans) et des blessures graves au conducteur (le frère de la personnes décédée) âgé de 26 ans, a-t-on précisé de même source.

L'impact du choc a été très important et la maison s’est partiellement effondrée au moment où le véhicule a été totalement endommagé, a-t-on précisé, signalant que les victimes ont été transférées respectivement vers la morgue de l’hôpital d'Aïn Defla ainsi que vers le service des urgences du CHU de Blida. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exacte de cet accident.

Rappelons que pas moins de 40 accidents de la route causant 5 décès et une soixantaine de blessés sur le territoire de la wilaya, ont été enregistrés depuis le début du mois d’août, a fait savoir la même source.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile de la wilaya de Jijel ont procédé au repêchage du corps d'un jeune homme âgé de 20 ans, décédé en mer, au lieu-dit Bouingue zone, dans la commune Emir Abdelkader.

A El Bayadh, 4 personnes à bord d'un véhicule léger, emporté par les eaux d'Oued Lakbour, commune d'Ain El Orak, ont été sauvées par les éléments de la protection civile, indique-t-on de même source.

R. S.