Saison estivale : Le systÃ¨me Â«DÂ» pour passer lâ€™Ã©tÃ©

A l'heure où certains plient bagages pour la découverte d'autres destinations, d'autres loisirs et de nouvelles passions, d'autres, faute de moyens, optent pour d'autres palliatifs pour rompre avec la monotonie de tous les jours. C'est le cas des jeunes chômeurs, des retraités des quartiers populaires qui sortent chaque année, en pareille période, le système "D", pour mater les longues journées de l'été. On s'arrange comme on peut pour passer les vacances, sans y laisser des plumes, moralement parlant, surtout. En effet, le manque d'argent ne veut pas dire se laisser gagner par l’oisiveté, l’amertume ou le désespoir. Loin s’en faut. La tête n’est pas pleine de projets, certes, mais les idées ne manquent certainement pas pour se distraire ou du moins, oublier la chaleur de l’été. Les ressources financières réduites, à leur plus simple expression, pour partir loin de leur quartier et profiter de l’ambiance estivale, néanmoins, les idées ne manquent certainement pas pour s’amuser ou encore passer de bons moments avec les copains ou les voisins. A chacun, à vrai dire, son astuce pour marquer la période estivale. Il faut dire que des dizaines de sans emplois et de retraités, se donnent rendez-vous, tous les jours, dans le quartier, pour une partie de dominos, de cartes, se partager une connexion «piratée» au fameux espace bleu ou tout simplement rêver d’un lendemain meilleur, sans chômage, sans soucis, sans cherté de la vie, devenue un fardeau pour les retraités plus particulièrement. Le même rituel, se répète, pour mettre la main sur un petit espace, pas trop exposé au soleil, afin de s’adonner à leurs loisirs, pas coûteux, simples et indispensables pour couper court avec le stress quotidien. En fait, si, ceux qui habitent à proximité des plages, peuvent s’y rendre pour se rafraîchir ou pêcher à la ligne, ce n’est pas le cas pour d’autres pour qui, ce loisir est carrément, à écarter de la feuille de route de leurs journées.

Parler de vacances pour cette frange de la société, est un privilège, voire une chimère, notamment dans certains quartiers, dépourvus, de maisons de jeunes, de centres culturels et autres lieux de distraction. Au Sud du pays où les températures atteignent les 50°, à l’ombre, la situation est encore pire, avec un manque flagrant de lieux destinés à la jeunesse.

Aujourd’hui, les vacances pour beaucoup de jeunes, de pères de familles de la classe moyenne aussi, ne font pas partie des projets urgents. Les dépenses induites par le Ramadhan, le mouton de l’Aïd et les frais de la rentrée scolaire, ajoutés à l’envolée des prix de la plupart des produits alimentaires, sans exception aucune, ne fait qu’hypothéquer les vacances, comme chaque année, jusqu’à nouvel ordre.

