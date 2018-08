Les Â« Verts Â», une force de proposition crÃ©dible

«Nous ne remercions jamais assez le Président de la République pour nous avoir offert la possibilité, à travers les réformes politiques initiées en 2011, de créer ce parti.» A l'approche des présidentielles de 2019, la scène politique s'agite dans tous les sens et chaque formation politique tente de s'y déployer pour se faire remarquer auprès du grand public.

Si les partisans d'un nouveau mandat pour le Président de la République affichent clairement leur position, d'autres préfèrent attendre le moment opportun pour se prononcer définitivement, comme c'est le cas du Parti algérien vert pour le développement (PAVD). « Nous allons consulter la base et les cadres du parti et notre position devra être tranchée d'ici quelques semaines», a révélé le président du PAVD en marge de la célébration, hier, au complexe sportif Ghermoul (Alger), du 6e anniversaire de la création du parti. Le docteur Ali Amara, fils, pour information, de Saïd Amara, membre de la glorieuse équipe de football du FLN, annonce d'ores et déjà qu'il ne se portera pas candidat au prochain scrutin qu'il qualifie de « déterminant» pour l'Algérie, et indique que le choix du PAVD sera entériné par ses instances, le conseil national notamment. « Nous n'avons pas d'ambitions politiques. Nous sommes un parti jeune. Nous allons de ce fait opter pour le candidat que nous estimons proche de nos aspirations et de notre vision», s'est-il contenté d'affirmer, estimant à propos d'un éventuel soutien au Président de la République, qu'il est encore tôt de trancher. « N'anticipons pas. Attendons pour voir plus clair», a-t-il ajouté. « Il s'agirait dans ce cas-là du premier mandat dans le cadre de la nouvelle Constitution», a glissé le leader de la formation écologique, qui dit « respecter» la volonté populaire si le peuple donnera encore une fois sa confiance à Bouteflika. Interrogé sur les initiatives politiques lancées ici et là, ces derniers temps, le Dr Amara tacle sévèrement ses initiateurs et déplore leur caractère « conjoncturel». « C'est un manque de respect pour les Algériens. Le citoyen est intelligent, mature. Il sait faire la part des choses. Au PAVD, on considère ces initiatives comme des tentatives de redéploiement des partis et de leurs chefs, en prévision du prochain rendez-vous électoral», a-t-il regretté, plaidant à cet effet pour un dialogue « constructif» entre les acteurs politiques, loin des ambitions « démesurées» de certains politiques. « Vous savez, s'il y a de la bonne foi, le dialogue constructif réussira», a-t-il estimé, non sans affirmer que les partis n'ont pas apporté un « plus» ou proposé des « alternatives». « Nous croyons, au PAVD, que l'Algérie fonctionne et marche avec le programme du Président de la République. Sinon, on ne voit pas d'initiatives qui portent sur le développement ou apportent des choses nouvelles pour la société», a considéré le chef du PAVD, qui se félicite du fait que les institutions du pays soient toujours « en place» et

« debout» en dépit de toutes les tentatives de déstabilisation dont notre pays a fait l'objet . « C'est ça un Etat fort», a-t-il affirmé, admiratif.



«L'Algérie, un Etat fort par ses institutions»



Créé en 2012, le PAVD peut s'enorgueillir d'avoir 38 élus locaux malgré son jeune âge, et entend œuvrer pour une industrie « propre» qui « respecte» les normes environnementales mondiales. «Nous ne remercions jamais assez le Président de la République pour nous avoir offert la possibilité à travers les réformes politiques initiées en 2011 de créer ce parti et de contribuer par la même à l'effort national pour une Algérie meilleure», a souligné le Dr Amara. Avec un programme ambitieux et riche, touchant tous les domaines, les « Verts» se veulent être une « force de proposition», certes

« démunis» de moyens logistiques (le parti ne possède pas de siège) mais « riches» par les idées, comme du reste tous les écologistes du monde. Le PAVD aspire à « rendre le sourire» aux Algériens, même si son leader concède que l'Etat

« n'a jamais failli» à ses engagements en matière de prise en charge des préoccupations des citoyens, «bien au contraire, nous estimons que la politique de subventions doit être revue, il y a trop de franges qui en bénéficient».

SAM