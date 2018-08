FFS : la reconstruction d'un consensus national, axe cardinal

Le Front des forces socialistes fait de la reconstruction d'un consensus national «un axe cardinal de sa politique», a soutenu hier à Draâ El Mizan (42 km au sud-ouest de Tizi Ouzou), Mohamed Hadj Djillani, premier secrétaire du FFS. S'exprimant lors d'une rencontre commémorative du 62e anniversaire du Congrès de la Soummam, Hadj Djilani a réitéré l'appel du FFS pour «la reconstruction d'un consensus national». «Avec sa vision d'une Algérie unie, démocratique et sociale, le FFS fait de la reconstruction d'un consensus national un axe cardinal de sa politique», a-t-il soutenu, soulignant la conviction de son parti que «le dialogue est la seule manière de régler les conflits et tous les problèmes». Pour le premier responsable du Front des forces socialistes, «le défi, aujourd'hui, est la construction d'un Etat de droit et des institutions démocratiques au service des citoyens». Le FFS, a-t-il ajouté, «travaillera à la convergence des forces du changement et la mobilisation des Algériens, à même de réunir les conditions qui permettent une dynamique politique pacifique, plurielle et organisée». Il «poursuivra pacifiquement son combat pour l'avènement de la deuxième République et la construction d'un Etat de droit démocratique et social», a-t-il martelé. Sur le plan socioéconomique, «malgré la hausse des prix du pétrole, les indicateurs économiques sont au rouge», a averti Hadj Djilani, expliquant que cet état de fait est «la conséquence d'absence de visibilité, de stratégie et de cap économique». «Le financement non conventionnel, expression de la politique libérale du pays, engendre l'inflation et la dévaluation effrayante de la monnaie nationale, mettant en danger l'Etat social, objectif principal de la déclaration du 1er Novembre et de la plateforme de la Soummam», a-t-il estimé.