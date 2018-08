Habitat : L'AADL rÃ©solue Ã  renforcer le contrÃ´le

Alors que le ministère de l'Habitat avait menacé de prendre des mesures et sévir à l'encontre des contrevenants, le dépassement des délais d'achèvement des projets de construction et les anomalies constatées suite au non-respect des normes de construction des logements ont conduit la direction générale de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) à mettre fin aux contrats la liant à une multitude d'entreprises de construction dans plusieurs wilayas.

C'est ce qui vient d'être annoncé par la direction générale de l'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) sur son site officiel. L'Agence informe ainsi que la résiliation des contrats concerne plusieurs entreprises de travaux publics dans cinq wilayas.

L'annulation des contrats concerne aussi des entreprises de travaux publics étrangères n'ayant pas respecté les délais effectifs de réalisation des projets. Ainsi, deux entreprises chinoises chargées de la construction de 1,500 unités de logement dans la wilaya de Mascara viennent d'être remerciées.

Il en est de même pour la wilaya de Tébessa, où l'AADL a décidé de mettre fin aux contrats de construction de 3.000 unités attribuées auparavant à une société de construction turque.

La découverte par les différentes commissions d'inspection des anomalies dans la construction des projets de réalisation de logements, notamment les défauts constatés dans les finitions et les vices de forme avérés dans la construction des immeubles de deux importantes cités, a poussé aussi l'AADL à mettre fin au contrat de deux entreprises algériennes à Ain Defla et à Biskra.

Néanmoins, comme il est hors de questions que les chantiers concernés par ces suspensions soient à l'arrêt, l'Agence a décidé de relancer ces projets de construction afin de rattraper les retards, en accélérant les rythmes de réalisation à travers le renforcement des effectifs sur les chantiers. Des effectifs qui seront employés à exécuter les différentes tâches de finalisation des projets.

Allant plus loin, et dans la perspective d'être au rendez-vous des échéances et respecter les garanties données aux souscripteurs, l'Agence a pris la décision de ne plus traiter avec les entreprises publiques de construction n'ayant pas respecté leurs engagements par le passé. Cette décision signifie que ces entreprises n'auront plus la chance d'avoir des contrats dans les projets supervisés par l'AADL.Les consignes rigoureuses du premier responsable du secteur de l'Habitat, M. Abdelwahid Temmar, se traduisent dans le terrain par les différents mécanismes de contrôle et de suivi des différents projets à travers le territoire national.



«Une application en ligne pour le suivi direct des projets de construction»



En effet, l'intervention de l'Agence, ou des services du ministère de l'Habitat, concernera, dans ce cas, les entreprises de réalisation, dont les travaux sont à l'arrêt ou accusant des retards dans la réalisation des projets qui leur sont affectés. Dans ce contexte, le ministère de l'Habitat avait déjà donné des instructions strictes aux entreprises chargées de la réalisation des projets de construction. Hormis les mises en demeure adressées aux promoteurs, les instructions du ministère concernent, notamment, le respect effectif des délais de réalisation. Les visites d'inspection et de contrôle de la qualité des travaux ont été instituées dans plusieurs wilayas.

Désormais il n'y a plus de place à l'improvisation. Dans le but de remédier aux lacunes enregistrées dans certains chantiers, le ministère a demandé aussi aux directions de l'Habitat, dans les différentes wilayas, de procéder à la présentation périodique des rapports détaillés sur la nature et le rythme des travaux, ainsi que la configuration d'un agenda concernant les délais de livraison des projets. Afin de s'enquérir de tous les programmes pour respecter ses promesses de finalisation des projets, l'AADL est en phase de lancer une application en ligne au niveau de la Direction générale. L'application devrait permettre aux responsables de cette agence de suivre et d'évaluer le niveau d'exécution et d'achèvement des différents projets de l'AADL au niveau national.



«Distribution de logements : Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes»



La mise en place de cette application est une décision prise par les responsables de l'AADL, après avoir constaté des retards dans les délais de réalisation et de délivrance des projets de construction relevant de son programme. Cette application numérique, qui devrait servir de base de données pour les services du ministère de l'Habitat et de l'AADL, permettra aux responsables d'intervenir rapidement, en cas de constatation de retard ou de décalage par rapport aux délais de livraison, au niveau des chantiers ayant enregistré de telles difficultés, afin de régler les obstacles qui entravent l'achèvement des projets. Les opérations de distribution de logements se poursuivront durant tout le deuxième semestre de l'année en cours. Ainsi 30.000 logements de différentes formules seront distribués, dans près de 40 wilayas, et ce, jusqu'à la fin du mois d'août.

A la joie de l'Aïd s'ajoute, pour les heureux bénéficiaires, celle d'avoir les clés d'un logement. L'opération de distribution des 30.000 logements concernera 14.700 (soit 50%) de la formule du logement public locatif (LPL), 3.500 pour la formule AADL, 7.300 logements ruraux, 2.200 logements sociaux participatifs (LSP), 230 logements promotionnels publics (LPP) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux.

Tahar Kaidi