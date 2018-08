Dans la lucarne : Des avances pour les clubs

Comme on le sait, notre championnat national au niveau de son élite a repris son droit de cité. On espère qu’il sera meilleur que le précédent et surtout que nos clubs arrivent à émerger de «bons joueurs» pour notre sélection nationale. Certains clubs déjà, et avant même le début de saison, ont montré des signes de faiblesse au niveau de leur trésorerie. Ils n’arrivent pas à retenir leurs joueurs et les nouveaux partent presque aussitôt faute d’argent. Un joueur, quel que soit son niveau, ne viendra pas pour les couleurs du club. Il vient — c’est légitime— pour «gagner son pain» comme l’on dit. Toutefois, le commun des mortels ne comprend plus le comportement de nos présidents quant à la gestion de leurs clubs respectifs. Durant l’intersaison, ils se rendent à l’étranger pour leurs stages en payant en devises les frais de séjour. Puis, de retour au pays, ils commencent à «pleurnicher en criant que leurs «caisses sont vides». Des situations pour le moins rocambolesques qui frisent la raillerie. Il est évident qu’un club donné, au bas mot, son budget de fonctionnement nécessite plus de 15 milliards de centimes. Ce n’est pas facile de s’en sortir si l’on ne dispose pas de ressources régulières . Ce serait alors la catastrophe pour le club. C'est-à-dire qu’on «navigue à vue ». C'est-à-dire qu’il n’y a presque aucune prévision dans ce sens. On agit presque au jour le jour et après, on attend le bon saint maritain. Pourtant, l’aide direct de l’Etat est omniprésente. Elle peut paraître insuffisante, mais ce n’est pas aux pouvoirs publics de payer les avances ou autres primes des joueurs. Ce n’est pas logique qu’on se substitue aux sponsors qui doivent être aux côtés des clubs. C’est le principe de base d’un club professionnel. C'est-à-dire qu’il doit par lui-même mobiliser l’argent dont il a besoin pour qu’il puisse tenir la comparaison. Cette situation financière, peu reluisante, en un mot, est claire au niveau de nos clubs. Certains trouvent même de sérieuses difficultés pour bien démarrer. Face à cela, le nouveau président de la Ligue de football professionnel vient de prendre une mesure assez encourageante pour les clubs en octroyant une avance sur les droits de l’image TV. Certes, une «manne» qui ne va pas tout régler, mais elle est toujours la bienvenue pour sauver ce qui peut l’être et surtout bien prendre les choses en main en ce début de saison. Les clubs de Ligue-1 et Ligue-2 sont concernés par cette avance des droits-TV. Il est vrai que les clubs ont bien apprécié cette décision du premier responsable de la LFP, Abdelkrim Medouar. Il donne l’impression de faire «bouger les choses» dans notre football qui avait souffert de l’inaction à ce niveau. Il a aussi, entre autres, demandé aux entreprises algériennes, et notamment Sonatrach, d’aider équitablement les clubs. Là, il faut dire que les choses ne sont nullement simples du fait qu’il s’agit d’une entreprise souveraine et qu’elle sponsorise les clubs de son choix, comme elle l’entend. De plus, elle est propriétaire du MC Alger. Plutôt, nos clubs doivent améliorer leur niveau d’ensemble afin que les sponsors les soutiennent après. Ce n’est pas en «quémandant» qu’ils pourront s’en sortir. Car le professionnalisme, qu’on est en train de critiquer aujourd’hui, n’est pas un système de compétition simple. Il exige beaucoup de choses à la base que nos clubs, malheureusement, n’ont pas aujourd’hui. Le problème qui reste posé, c’est comment va-t-on s’en sortir si l’on ne dispose pas de sponsors majeurs capables de renflouer régulièrement les caisses ? That’s the question !

Hamid Gharbi