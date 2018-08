Barcelone : Messi, nouveau capitaine

Lionel Messi sera le capitaine de Barcelone cette saison, suite au départ d'Iniesta au Japon, alors que Sergio Busquets et Gerard Piqué seront respectivement numéro deux et trois, a indiqué le Barça sur son site officiel. «Le N.10, qui assumait le rôle de deuxième capitaine depuis 2015, sera cette année le capitaine en titre de l'équipe, avec un brassard qu'ont fait briller depuis dix ans d'autres légendes du club comme Puyol, Xavi et Iniesta», a précisé le club.

Derrière le quintuple Ballon d'Or argentin, Busquets et Piqué montent d'un cran, ce qui permet à Sergi Roberto de devenir le quatrième capitaine, comme Javier Mascherano jusqu'à son départ en Chine, en janvier dernier. Messi étrennera ses galons de capitaine dès dimanche soir face à Séville, pour la Supercoupe d'Espagne disputée à Tanger (Maroc).