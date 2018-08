Ligue Deux (1re journÃ©e) : Les nouveaux promus s'illustrent

La reprise du championnat de Ligue- Deux a eu lieu le week end dernier. La première journée de ce nouvel exercice a été marquée par une belle performance des nouveaux promus et la débâcle des relégués de la première Ligue. L'USMH, visiblement en manque de préparation, a été tenu en échec à domicile par le NC Magra (1-1), qui a bien affuté ses armes en Tunisie pendant l'intersaison. Mené score suite à la réalisation de Touhami (35'), les Harrachis ont tout de même pu arracher le point du nul grâce à Fekih, juste avant la pause. De son coté, l'USM Blida n'a pas fait mieux. Les coéquipiers de Harbeche, qui se sont distingués par un manque d'efficacité dans la surface de réparation, ont été accroché, at home, par le Widad de Tlemcen (0-0), bien organisé. Pour sa part, l'US Biskra s'est incliné à domicile face à l'USM Annaba, qui affiche clairement ses intentions dans ce championnat. L'unique réalisation de cette rencontre assez plaisante est signée Zyaya (24’). L'autre promu, en l'occurrence Espérance de Mostaganem, est allé à Skikda damer le pion à la JSMS. Le seul but de cette partie très disputé a été réalisé par Kheloufi à cinq minute du coup de sifflet final. À noter, par ailleurs, la large victoire de l'Amel Bou Sâada sur le Raed de Kouba (5-0). EN effet, les protégés du coach Laouamene ont infligé une sacrée correction au RCK. Les choses ont bien commencé pour les joueurs de l'ABS qui ont ouvert la marque dés la dixième minutes par l'intermédiaire de l'expérimenté Bitam. L'expulsion de Bentaleb à la demi heure de jeu ne pouvait qu'arranger les affaires des locaux qui en ont bien profité. Un homme s'est distingué au cours de cette partie à sens unique. Il s'agit de Djabali, auteur d'un triplé (51', 57' et 81'). L'autre but de l'ABS, face à une formation Koubéenne qui n'a eu qu'une séance d'entrainement avec le nouveau coach Bacha, a été l'œuvre d'Oukil (77'). Par ailleurs, le duel des Mouloudia, MC Saida et MC El Eulma, s'est soldé par un nul vierge. Un score à l'image du rendement des deux formations, encore en phase de rodage.

R. M.