AthlÃ©tisme- Euro-2018 : Jakob Ingebrigtsen s'empare du 1.500 m Ã  17 ans

Jakob Ingebrigtsen, cadet surdoué d'une fratrie norvégienne, a éclaboussé de tout son talent le 1500 m des Championnats d'Europe d'athlétisme, devenant le plus jeune conquérant de l'histoire des joutes continentales, à Berlin. En apothéose d'une riche soirée, la victoire du prodige, qui aura 18 ans le 19 septembre, a éclipsé les succès escomptés de l'heptathlète belge Nafissatou Thiam et de la sauteuse en hauteur russe Mariya Lasitskene. Le plus jeune des Ingebrigtsen, lui, a gagné avec des galons de vieux briscard. Le clan des Ingebrigtsen, après une entame tranquille, est venu prendre les commandes de la course à mi-

parcours en faisant les extérieurs. Jakob, dont les tests physiologiques ont stupéfait les médecins, s'est posté en tête pour la garder jusqu'au bout. Il succède ainsi sur le trône continental de la distance à Henrik, sacré en 2012 et au pied du podium à Berlin, alors que Filip, en or en 2016 à Amsterdam, a terminé 12e et dernier. Le tenant du titre ne pouvait lutter. Son mollet avait été largement entaillé après sa chute en série mercredi et il avait dépensé trop d'énergie à poursuivre le peloton et se qualifier.



Photo-finish



Pour le suspense, la palme est revenue à la finale du 110 m haies. Le Français Pascal Martinot-Lagarde «s'est arraché pour aller chercher cette ligne», selon son propre aveu, 2/1000e de seconde devant le favori russe Sergey Shubenkov. Placés côte à côte, Martinot-Lagarde et Shubenkov, qui avait dominé la scène internationale cette saison, le seul à descendre sous les 13 secondes, se sont livrés un duel haie à haie, en 13 sec 17/100. +PML+, blessé la saison dernière, est le quatrième Français à décrocher l'or continental sur les haies hautes, succédant à André-Jacques Marie en 1950, Guy Drut en 1974 et Dimitri Bascou en 2016. Thiam est donc restée maîtresse de l'heptathlon : déjà championne olympique et du monde, la Belge, 23 ans, a remporté son premier or continental avec un total de 6816 pts, 57 de plus que la Britannique Katarina Johnson-Thompson. De son côté, Lasitskene —une seule défaite en deux ans— est double championne du monde. Son pays étant suspendu depuis novembre 2015 par la Fédération internationale (IAAF) pour dopage institutionnalisé, la jeune femme n'a pu participer aux Jeux de Rio en 2016. Elle a été autorisée depuis, avec Shubenkov notamment et quelques dizaines de ses compatriotes, à participer aux grands championnats sous drapeau neutre. Ce qui ne change rien à son talent. Elle s'est imposée logiquement avec une barre à 2,00 m, franchie au 2e essai. Mais elle a dû compter, nerveusement, avec la stratégie de Mirela Demireva. La Bulgare a délaissé les barres à 1,96 m et 1,98 m, pour passer à 2,00 m, mais seulement au 3e et dernier essai. Après le doublé chez les messieurs la veille, Christin Hussong a conservé la suprématie du lancer du javelot à l'Allemagne, avec un jet à 67,90 m, record des championnats.