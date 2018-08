CR Belouizdad - AS Ain M'lila : Le Chabab dÃ©clare forfait

Une honte. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la mascarade vécue hier au stade du 20-Août à l'occasion de la première journée du championnat de Ligue Une et la situation pour le moins déplorable dans laquelle se trouve le Chabab de Belouizdad.

Le CRB ne s'est pas présenté sur son propre terrain pour recevoir le nouveau promu, AS Ain M'lila. L'arbitre de la partie a été contraint de déclarer le forfait des locaux à l'issue du quart d'heure réglementaire. Sur la feuille de match seule l'effectif des visiteurs était mentionné. Le CRB ne disposait pas du nombre réglementairement suffisant pour pouvoir disputer cette confrontation, au grand dam des nombreux supporteurs, qui sont restés à l'extérieur du stade à l'affût de la moindre information. Faute de règlement des frais d'engagements du club, des frais d'assurance des joueurs, mais aussi de la dette du club auprès de la CRL, la formation algéroise ne s'est pas fait délivrer de licences pour ses joueurs. Désormais, le CRB verra son compteur défalqué de trois points et devra s'acquitter d'une amande de 20 millions de centimes. L'ASAM empochera par contre les trois points de la partie. Par ailleurs, aucun dirigeant, et encore moins le président de la SSPA CRB, Bouhafs, n'étaient présents hier au stade du 20-Août pour faire face à cette situation catastrophique. Tous étaient aux abonnés absents. Seul le coach Chérif El Ouazani, visiblement déçu par ce qui venait de se dérouler, en compagnie de sept de ses joueurs qualifiés, étaient présents dans les vestiaires. "Je ne sais pas quoi penser, ni quoi dire de cette situation déplorable. C'est dommage qu'un grand club comme le CRB puisse en arriver là", a déclaré l'entraîneur, affichant son impuissance face à une telle situation. De leur côté, les présidents de l'APC de Belouizdad et du Club Sportif Amateur, bien que la responsabilité ne leur incombe pas, ont tenu à faire le déplacement au stade du 20-Août, après avoir échoué dans leur tentative de convaincre la LFP de trouver une solution. "Je tiens à préciser que je suis impuissant face à cette situation. C'est un problème d'ordre purement financier qui dépasse le CSA. Cela est du ressort de la SSPA. La faute incombe au président et aux membres du conseil d'administration de la société. Je suis là uniquement pour tenter de sauver les meubles, bien que cela ne relève pas de mes compétences. Le club vit depuis quelques mois une situation financière catastrophique. Les dettes du CRB s'élève à environ de 12 milliards de centimes. La LFP a exigé le versement d'au moins 4 milliards de centimes, ainsi que les frais d'engagements et d'assurances, pour délivrer les licences aux joueurs. Ce que le président de la SSPA et les membres du conseil d'administration n'ont pas fait. Ils ne répondent même pas au téléphone. Ils ont ainsi abandonné le club. L'équipe est désormais livrée à elle même. Cela dit, même si la faute incombe à la SSPA CRB, je tiens tout de même à signaler un fait regrettable. Nous avons soumis au président de la LFP un engagement officiel signé par le président de l'APC de Belouizdad. Celui-ci s'engage à régler la totalité de la créance de la CRL. Malheureusement, M. Medouar qui s'était engagé à étudier cette proposition officielle avec les membres du bureau de la FAF, n'a pas donné suite à notre doléance. Cela aurait pu nous éviter cette situation", a déclaré M. Chettouf, président du CSA. De son côté, le premier responsable de l'APC de Belouizdad n'a pas non plus ménagé le président de la SSPA et les membres du conseil d'administration. " Que dire de cette situation, sinon que c'est une catastrophe. Qui aurait pensé qu'un club aussi grand que le CRB puisse en arriver là. C'est entièrement de la faute du président du conseil d'administration de la SSPA et de ses membres, qui font preuve d'une véritable fuite en avant. Même si je déplore le manque de coopération de la part de la Ligue, je ne peux cautionner l'incompétence des gens à la tête du club et de leur irresponsabilité. C'est entièrement de leur faute. II ne faut surtout pas mentir aux supporteurs, ni les induire en erreur. La loi autorise les autorités locales à venir en aide aux clubs sportifs. Nous avons ainsi débloqué une enveloppe assez conséquente pour permettre au CRB de suer un petit peu et de débuter sa saison. Nous nous sommes engagés à régler, par ailleurs la dette du CRB auprès de la CRL. Malheureusement la LFP n'en n'a pas tenu compte. Les choses sont maintenant faites. Nous allons faire le nécessaire auprès de la Ligue, dès demain pour rétablir la situation et permettre à l'équipe de débuter le championnat. Aussi, nous allons nous pencher sérieusement sur la question de la SSPA et de sa composante pour des gens sérieux et compétant soient à la tête de ce prestigieux club", a indiqué M. Mohamed Amamra. Pour rappel, l'ancien président du club, M. Malek, qui compte toujours parmi les actionnaires de la SSPA, a été sollicité pour revenir aux affaires du club. Il aurait reçu le soutien du ministre de la Jeunesse et des Sports et du wali d'Alger. Par ailleurs, la wilaya d'Alger à débloqué une somme de quatre milliards de centimes en faveur du CRB, en début du mois. Malheureusement le club n'a pas pu bénéficier de cet argent dans la mesure où les trois comptes de la SSPA sont bloqués.

