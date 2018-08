Grand angle : Au Mali, câ€™est dÃ©jÃ  lâ€™aprÃ¨s-12 aoÃ»t

Le Mali organise aujourd’hui le second tour de l'élection présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), qui brigue un second mandat, se retrouve face à son adversaire Soumaïla Cissé. Et comme il y a 5 ans, l’annonce du président-candidat à sa propre succession est telle que ce second tour est quasiment joué d’avance. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a crédité IBK de 41,70% des suffrages, contre 17,78% pour son rival. Mais le chef de file de l’opposition veut encore y croire, et ce, même s’il sait que la partie sera dure. D’autant que les candidats éliminés de la course à la présidentielle n’ont pas donné de consignes de vote au profit de l’un des finalistes. Aussi, pour l'analyste politique Souleymane Drabo, « la question est de savoir s'il y aura un plébiscite pour IBK, comme en 2013 », où il l'avait emporté avec plus de 77% des voix. Le camp du président, confiant, se projette d’ores et déjà dans l’après-12 août. Pour preuve, lors d'un dernier meeting à Bamako, il a défendu son programme qui s’articule autour de « Consolider les acquis, amplifier les réussites et corriger les manques ». C’est dire que le vainqueur, qui entrera en fonction début septembre, a sa feuille de route tracée. Et les défis qui l’attendent ne sont pas des moindres. En effet, le revenu par habitant a reculé depuis 2014, selon la Banque mondiale, et quelque 47% des 18 millions de Maliens vivent sous le seuil de la pauvreté, même si le Mali est redevenu en 2017-18 le premier producteur africain de coton, et qu'il enregistre un taux de croissance supérieur à 5% depuis plusieurs années. Sur un autre plan, le Président, réélu probablement, aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015. « Restaurer l’espoir » des populations et « rétablir le dialogue» dans les régions meurtries devront être les missions premières du prochain chef de l’État, a estimé un autre analyste. Et pour cause, en avril dernier, le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali, M. Mahamat Saleh Annadif, avait noté la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord et le Centre du pays. Et s’il avait fait état dans son rapport présenté devant le Conseil de sécurité « d’une dynamique positive », M. Annadif avait néanmoins estimé qu’il était temps de « passer des promesses aux actes ». Du reste, à l’issue de cette présentation, l’organe onusien avait fait part de sa « vive impatience » devant les retards pris dans l’application de l’accord de paix au Mali. « Les acteurs maliens ne doivent pas oublier que la mise en œuvre de l’Accord doit demeurer une priorité », a rappelé le représentant spécial du SG pour le Mali, et ce, d’autant, n’a-t-on eu de cesse de mettre en garde, qu’il ne saurait y avoir de stabilité durable dans l’ensemble du Sahel sans la pleine mise en œuvre de l’Accord de paix.

Nadia K.