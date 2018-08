Turquie - Etats-Unis : Une crise aux multiples facettes

En assurant, hier, que la coopération entre la Turquie et les Etats-Unis est menacée tout en prévenant la Maison-Blanche qu'il allait se tourner vers de « nouveaux alliés » si elle continuait de lui « manquer de respect », le président Erdogan a lancé un sérieux avertissement à Washington, ce qui illustre parfaitement le degré d’animosité atteint par les deux pays.

Outre-Atlantique et en tant que fervent partisan de « pression maximale », Donald Trump vient, encore une fois, de sonner le glas des relations avec la Turquie. Après la Russie, l’Iran et même l’ensemble des pays européens qu’il a qualifiés, tout récemment, d’ « ennemis économiques », le Président américain a décidé d’appliquer sa politique tarifaire en doublant les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turcs. Cette décision, qui a brouillé encore plus les relations entre les deux capitales, intervient dans un contexte économique turc fragile. Mais bien au-delà de cette taxe qui sanctionne réellement Ankara, les relations butent sur des contentieux beaucoup plus anciens. Dans un tweet, le locataire de la Maison-Blanche a souligné, à propos des relations avec Ankara, qu’elles « ne sont pas bonnes en ce moment ». La « grave » crise diplomatique au sujet d'un pasteur américain détenu par la Turquie qui l’accuse d’espionnage a été « la provocation de » trop, selon Washington qui espérait « une collaboration et une compréhension » de la part du président Erdogan. Ces deux alliés au sein de l'Otan se sont imposés, la semaine dernière, des sanctions réciproques contre des responsables gouvernementaux. Une rencontre entre de hauts diplomates américains et turcs, mercredi, n'a débouché sur aucune avancée notable en vue d'apaiser les tensions. Des observateurs s'attendaient, dès lors, à ce que Washington impose de nouvelles sanctions pour accroître la pression afin de faire libérer le pasteur. Conséquence: la livre turque a chuté à un plus bas historique, enregistrant une baisse de près de 10% rien que sur la journée du vendredi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté dans la foulée ses concitoyens à changer leurs devises étrangères pour soutenir la livre turque à l'agonie, affirmant qu'il s'agissait d'une « lutte nationale » contre la « guerre économique » déclarée, selon lui, contre Ankara. Outre l’affaire du pasteur américain, le dossier du prédicateur turc Fethullah Gülen, l’ennemi juré du président Erdogan présent aux Etats-Unis depuis 1999, reste le principal objet de la colère d'Ankara. La Turquie accuse, en effet, cet ancien allié du président Recep Tayyip Erdogan d'avoir fomenté le putsch manqué du 15 juillet 2016 et traque, depuis, sans relâche ses partisans. Ankara a demandé à plusieurs reprises l'extradition de M. Gülen, qui dément toute implication dans le coup d'Etat avorté. Mais, à ce jour, ces demandes sont restées lettre morte. En Syrie, Ankara ne cesse de reprocher aux Etats-Unis le soutien apporté aux Unités de protection du peuple kurde (YPG). Ankara voit en effet dans cette milice une émanation du PKK, classé « terroriste » par la Turquie mais aussi les Etats-Unis. Dans le domaine géopolitique, le rapprochement opéré par Ankara avec Moscou inquiète au plus haut point les dirigeants américains, surtout après l'accord conclu en vue de l'achat par la Turquie de systèmes de défense antiaériens russes S-400, incompatibles avec les systèmes de défense de l'Otan.

Le Congrès américain a voté début août un budget, interdisant au Pentagone de remettre à la Turquie le moindre avion de combat F-35 tant qu'Ankara ne s’engage pas à ne pas finaliser ses négociations sur l'achat de S-400. Un malaise accentué par des écrits dans la presse turque appelant à « fermer» la base aérienne d'Incirlik, située dans le Sud de la Turquie et utilisée depuis un peu plus d’un demi-siècle par les Etats-Unis. Jusqu’où ira cette crise aux multiples facettes ? L’Europe fera-t-elle bloc derrière la Turquie face à l’ogre américain ? Beaucoup de questions restent en suspens. A moins qu’un Tweet matinal ne fasse une offre de dialogue…

M. T.