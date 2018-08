Village d'Ã©tÃ© Ã  Hammam Debagh Ã  Guelma : Grande affluence du public

Une grande affluence a marqué le passage du "village d'été" dans la commune de Hammam Debagh à Guelma, proposant aux visiteurs diverses activités culturelles, sportives et artistiques.

A l'initiative du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le village d'été, installé pour deux jours (dimanche et lundi), à l'entrée de Hammam Debegh (22 km a l'ouest de Guelma), a donné l'opportunité aux jeunes et aux enfants de profiter des espaces de jeux et de divertissements, particulièrement la piscine hors sol, ainsi que d'animations culturelles et musicales, lancées sous le slogan "Eté 2018, été de joie".

Dans une déclaration à l'APS, le représentant du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Abdelmadjid Rahabi, a expliqué en marge de l'inauguration de cette activité que "le village d'été" s'inscrit dans le cadre du plan d'action pour la saison estivale 2018 approuvé par le comité intersectoriel pour la préparation de la saison estivale.

Il a ajouté que la wilaya de Guelma représente la deuxième halte après Bordj Bou Arreridj sur un total de 5 wilayas de la région de l'est du pays, retenues au programme. Le responsable a indiqué que cet événement comprend des activités de loisirs destinées principalement aux enfants et aux jeunes, des spectacles musicaux chaque soirée, et des activités de sensibilisation organisées en coordination avec les directions de la Jeunesse et des Sports et la Culture, avec la participation de différentes associations, pour sensibiliser les citoyens, sur les accidents de la route, les intoxications alimentaires ainsi que la drogue.

Les enfants ont déclaré avoir particulièrement apprécié les activités nautiques proposées au village d'été, tandis que les habitants de la région et des touristes, qui affluent de plusieurs wilayas du pays aux stations thermales de Hammam Debagh, ont salué cette initiative.