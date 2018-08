Parkings sauvages : Quand la loi du plus fort rÃ¨gne

Être parkingueur semble de plus en plus attirer les jeunes. Tenir ou plutôt gérer un parking sauvage cela va de soi, se transforme en rêve, voire un projet de vie, défendu bec et ongles par beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément en quête d'un emploi. Leur seul souci étant de gagner de l'argent facile. Ces partisans, en fait, du moindre effort, sont partout dans les quartiers en train de guetter des automobilistes en quête d'un carré aussi minuscule soit-il pour garer leurs voitures. La lutte contre la prolifération de parkings sauvages est lancée par les services de la sécurité néanmoins ces opérations coups de poing n'arrivent toujours pas à éradiquer ces derniers lesquels il faut dire poussent comme des champignons, notamment en cette période estivale où le sens du business se développe de manière anarchique, au point de procéder au "morcellement" des espaces communs ou encore le détournement des trottoirs, des entrées d'immeubles et même des impasses qui deviennent par la force des choses des parkings homologués, l’espace d’une saison, d’une journée parfois aussi, de quelques heures. En effet, en dépit des efforts consentis par les services de la wilaya, qui vont dans le sens de la réglementation de cette activité, à travers la délivrance d’autorisations, aux jeunes des quartiers, pour exercer ce métier et les sorties sur terrain de la police et de la Gendarmerie nationales afin de «libérer» des espaces squattés par des pseudo-parkingueurs, l’on continue à être, tous les jours, confronté à des groupes de jeunes, munis de gourdins qui ont pignon sur l’espace public imposant leur diktat aux automobilistes lesquels, se trouvent très souvent, bon gré mal gré, contraints à abdiquer pour éviter que les discussions avec les «maîtres» de lieux ne tournent en vinaigre ou carrément en venir aux mains. Aujourd’hui, ces pseudo-parkingueurs ne reculent devient rien, usant et abusant de la force pour se faire entendre. L’exemple de ce touriste, en provenance de d’El Oued qui pensait passer d’agréables moments, en optant pour Souk-El-Tenine, à Bejaïa, qui a succombé, à de graves blessures, causées par un parkingueur, après plusieurs jours d’hospitalisation au CHU de cette ville. Son seul tort était d’avoir refusé de payer 200 DA pour stationner.

Il est temps de réglementer, cette activité très répandue, dans les quartiers. Il y va de la sécurité du citoyen.

Samia D.