Tapis dâ€™El Kalaa : Un mÃ©lange de motifs amazighs et orientaux

Les deux régions limitrophes de Beni Chougrane et Mina, en l’occurrence les wilayas de Mascara et Relizane se prévalent de l’appartenance du célèbre et ancestral tapis d’El Kalaa qui porte le nom de la localité où il se fabrique. El Kalaa se trouve à mi-chemin entre les deux régions plus proches l’une de l’autre même si actuellement elle dépend administrativement de la wilaya de Relizane, cet objet artisanal fait la fierté de toute l’Oranie. Les deux parties du tourisme se sont mobilisées pour enfin faire revivre le tapis qui portait autrefois le nom de tapis El Kalaâ. Actuellement ce tapis est confectionné aujourd’hui avec brio par des jeunes filles stagiaires. Ces demoiselles agissant sous l’œil de maîtresses connaisseuses en la matière, se sont appliquées pour enfin réaliser un objectif qui n’était que rêve dans les temps passés. Le tapis de Mascara se présente aujourd’hui sous une image extraordinaire. Ce tapis qui se faisait autrefois en deux couleurs seulement, s’est amélioré pour porter d’autres couleurs pour le différencier de l’ancien tapis d’El Kalaâ.

Lors de l’exposition marquant la journée nationale de l’Artisanat, le tapis d’El-Kalaâ a attiré le regard des curieux qui voulaient en savoir plus sur cette œuvre qui sort de ces cendres grâce à des personnes jalouses de leur patrimoine et qui avaient envie de faire revivre les produits de leur région. Le tapis d’El Kalâa, nous a expliqué, cet homme de lettres qui s’intéresse beaucoup à la sauvegarde du patrimoine artisanal, que l’objet en question est d’inspiration turque et persane, il est travaillé au point noué, coupé de bandes en fils de trame, d’un mélange de décor berbère et de motifs orientaux. La moquette est rasée au couteau afin de laisser plus de netteté au dessin. Il serait trop long d’énumérer toutes les caractéristiques et la diversité du tapis d’El Kalaa, issu d’un savoir-faire qui se raréfie et qui se perd avec le temps. On dit que les grand-mères ont emporté le secret avec elles car par souci de garder leur clientèle et de la fidéliser en lui présentant un ouvrage original et particulier, ces dernières ne transmettaient leur technique qu’à leur progéniture ou leurs proches qui devaient assurer, à leur tour, la relève. Seulement, celle-ci se fait de moins en moins. Néanmoins, tous les tapis plus et bien d’autres encore, tout en marquant la culture algérienne à travers les siècles nous charment par leur originalité, leur créativité, leur précision et leur beauté. Aujourd’hui encore, malgré l’émergence des tapis industriels dans le commerce, il n’y a pas de maîtresse de maison qui ne serait pas fière d’exposer cette œuvre d’art authentique, réalisée par les mains d’une femme silencieuse, tissant peut-être par nécessité car devant subvenir aux besoins de sa famille, ou par loisir et exprimant à travers une ligne, une courbe ou un polygone, son état d’âme. Le tapis est un objet de décor dans les intérieurs des maisons et plus particulièrement à El Bordj ou à El-Semmar et Tliouanet tant sur les murs que sur le sol et il est très rare de ne pas en trouver dans les foyers tant l’attachement à la culture traditionnelle est tout simplement ancestrale et inculquée jalousement dans les us et legs de la région.

A. Ghomchi