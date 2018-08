Salon national de la photographie : Un enfant, des Ã©motions

Placé sous le haut patronage du ministre de la Culture et du wali de Bejaia, le Salon et concours «La Soummam» est organisé par l’association culturelle et photographique «Focus» en partenariat avec les directions de la jeunesse et des sports et de la culture de Bejaia, ainsi qu’avec l’assemblée populaire communale d’Ouzellaguen. Il s’agit d’un salon dans lequel chaque photographe expose un cliché d’un thème libre, ainsi qu’un concours où chaque participant expose un cliché sur l’enfant.

Présidé par Omar Sefouane, le jury de la quatrième édition de la Soummam est composé aussi de Yacine Hamoudi, ainsi que du photographe tunisien Zouheir Denguir. Ce trio devrait récompenser les trois meilleures œuvres, alors qu’une panoplie de belles œuvres est placardée aux murs du hall du Palais des expositions Moufdi-Zakaria, ce qui rend la tâche difficile pour attribuer les prix. On peut apercevoir des enfants du Sahara, des Hauts-Plateaux, des enfants touaregs et des citadins, le tout, dans un travail de recherche d’émotion où chaque photo dit tellement de choses.

Des artistes jeunes pour la plupart représentent plusieurs wilayas comme Alger, Msila, Tiaret, Annaba, Blida, Biskra, Skikda, Oran, Bouira, Batna, Bordj Bou Arréridj, Bejaia, Ghardaïa, Tizi-Ouzou, Sétif, Chlef, Tlemcen, Laghouat, Boussaàda, Mascara, Guelma, Constantine et Tébessa dont le talent est aussi riche que la diversité des sujets exposés. Un riche programme est au menu de cette 4e édition, à commencer par une conférence-débat entre les participants, histoire d’échanger les idées et les expériences, suivi par une cérémonie avec le président de l’APC Ifri Ouzellaguen ainsi que le dépôt d’une gerbe de fleurs au cimetière de martyrs et une visite au site de la tenue du congrès de la Soummam. Et puisque la formation est la pierre angulaire des travaux de l’association Focus, une randonnée est prévu demain sur les hauteurs de la montagne Gouraya à Bejaia, avec notamment des ateliers animés par des photographes professionnels. La cérémonie de clôture prévue pour le 14 août sera ornée par deux spectacles de musiques ainsi que la remise d’attestations à tous les participants et l’attribution des trois prix aux meilleurs clichés primés.

Questionné sur le choix de la thématique de cette année, le président de l’association photographique Focus et commissaire de l’exposition Hakim Djerroud a précisé que l’enfant est une principale priorité des projets de l’association. «L’enfant c’est l’avenir, c’est la relève et le citoyen de demain. Avoir un photographe à l’âge de 16 ans c’est mieux que de l’avoir à l’âge de 40 ans. Pour l’année 2019, notre programme d’association est basé sur l’enfance, nous allons créer une école spécialisée pour les enfants, parce que nous avons la septième cession adulte, et nous allons essayer de créer la septième cession enfant», a-t-il souligné.

Ayant dignement représenté l’Algérie et son patrimoine récemment lors d’une semaine culturelle en Afrique du Sud, l’association Focus organise annuellement, en sus du salon national de la photographie qui est à sa 4e édition, l’exposition photographique internationale dédiée chaque année à la femme et qui porte le thème inamovible «Une image, une femme», la septième édition se prépare d’ores et déjà selon les dires de Hakim Djerroud avec l’éventuelle création d’une cession de formation pour les enfants.

Kader Bentounès