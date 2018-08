Conjoncture : Quelle logique ?

Chercher à comprendre les raisons derrière les fluctuations, devenues cycliques, de la mercuriale des prix des fruits et légumes conduit tout simplement à vous faire perdre en conjectures. Autant de justificatifs sont avancés pour tenter d’expliquer les préalables à cette instabilité du marché, et les motifs de la hausse des prix, qui dévient de la logique, mais sans pour autant toucher le fond. Où se situe la faille ? La question reste posée. Les prix relevés à la veille de l’Aïd El-Adha —c’est à l’occasion de tels évènements que la mercuriale s’enflamme— renseignent sur la complexité du fonctionnement du marché national des fruits et légumes et sur l’absence de traçabilité dans les circuits, de la production à la commercialisation. Pas plus tard qu’hier, la pomme de terre affichait 75 dinars/kg, 100 DA pour la carotte, la courgette, la laitue et l’aubergine, 80 DA pour la tomate, entre 80 et 100 DA le poivron doux, le piment affichant les 140 DA, alors que les haricots verts sont cotés à 150 DA et le citron à 350 DA. Un peu plus bas dans l’échelle de la mercuriale, l’ail est resté dans la courbe des 40 DA. Les fruits n’échappent pas à la règle, et sont plutôt hors de portée pour les bourses moyennes. Raisin, pêche, figue, poire et nectarine gagneraient à être cotés en bourse. Des prix qui, de surcroît, sont appelés à augmenter dans les tout prochains jours, affirment les commerçants. Selon les arguments officiels, la problématique réside dans le principe de l’offre et la demande, sans oublier que les prix ne sont pas réglementés, donc libres. La version de Hadj Tahar Boulenouar va à l’encontre de cette logique. Le premier responsable de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens admet, en effet, qu’ « on n’a pas un système économique cohérent, et la coordination entre les réseaux de production et de distribution, et même entre les services des départements de l’Agriculture et du Commerce, est inexistante ». Selon lui, « on ne peut pas vaincre les pratiques de spéculation ou de monopole sans revoir l’organisation de l’économie dans sa globalité ». Il s’agit notamment d’organiser les filières agricoles, dont les fruits et légumes et les viandes, a-t-il souligné. En fait, « tant qu’il y a ce dysfonctionnement et cette désorganisation dans les filières en question et au niveau des réseaux de production et de commercialisation, et cette absence de coordination entre les départements concernés, et tant que la production demeure instable, les portes resteront ouvertes aux pratiques illicites, notamment la spéculation sur les prix », a-t-il déclaré. Même si des efforts s ont été consentis par les pouvoirs publics au cours de ces dernières années, des actions concrètes s’imposent pour justement endiguer de telles pratiques qui pénalisent le consommateur mais aussi le producteur. La réorganisation des circuits de distribution primaires de gros et du semi-gros, la coordination entre les marchés de gros, de semi-gros, de détail et ceux de proximité pour limiter le nombre des intermédiaires, et intervenant dans la chaîne, s’impose dans le but de contrecarrer la spéculation sur les prix à travers une meilleure visibilité dans le circuit de commercialisation et une plus grande transparence dans les pratiques commerciales réalisées entre les agents économiques et les consommateurs. La finalité consiste à réguler le circuit de distribution, pour ce qui est des produits frais, qui sont au centre de la spéculation, par la réduction du nombre d’intermédiaires entre le producteur et le mandataire. Dans cette optique, une option a été retenue et devait consister en la mise en place d’un circuit « producteur-grossistes-détaillants », dans le but d’influer sur les prix. En fait, la traçabilité des transactions a un rôle déterminant dans la surveillance et le contrôle du produit, tant au plan du prix qu’à celui de la qualité. Une feuille de route censée garantir l’information nécessaire pour définir la nature et la provenance du produit tout au long de la chaîne de production et de distribution, ce qui devrait faciliter le contrôle. En effet, le système d’approvisionnement, tel qu’il est déstructuré, improvisé et hors de contrôle, a fini par imposer ses propres règles. En attendant que le marché trouve son sens, les intermédiaires continuent de sévir, les spéculateurs aussi.

D. Akila