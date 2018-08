Pour rÃ©parer une panne du rÃ©seau de transport de haute tension Ã  Biskra : Sonelgaz utilise pour la premiÃ¨re fois une technique moderne

La société de gestion du réseau de transport relevant de la Sonelgaz, en collaboration avec la direction de distribution de Biskra, a procédé hier à la mise en œuvre d’un plan d’urgence en vue de rétablir la panne à l’issue des intempéries survenues dans la capitale des Zibans et ses environs au début du mois d’août, a indiqué le responsable de la communication auprès de la direction générale de la Société algérienne de distribution d’électricité et de gaz (Sonelgaz), Khalil Hadna.

Il s’agit d’une opération première du genre visant le rétablissement de la situation, sans recourir à une coupure générale d’électricité dans les régions alimentées (11 communes et près de 100.000 clients) après avoir signalé durant la même période une panne technique sur la ligne de haute tension (220 kV) qui se trouve entre les deux principaux postes de transformation Tolga (Biskra) et Barika (Batna), a précisé à l’APS, M, Hadna. Des pylônes à montage rapide en parallèle des pylônes défaillants ont été implantées pour rétablir la situation, a ajouté le même responsable, précisant que cette opération s’avère la première du genre, du fait qu’elle utilise une technique et un savoir-faire révolutionnaire dans cette spécialité, et qui vise à réduire le temps de coupure et minimiser les régions touchées afin de réparer la panne.