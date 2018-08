Mercuriale : En hausse

On s’attendait à ce que la fête religieuse de l’Aid el-Adha soit une occasion pour une réduction des prix des fruits et légumes. Or le constat qui se dégage, à travers les différents marchés de la capitale, contredit cette attente. Lors des fêtes religieuses, les producteurs, les commerçants, les mandataires devraient s’entendre pour vendre les produits de première nécessité à des prix raisonnables, comme cela se fait dans certains pays, pour aider les familles, surtout à faibles revenus, à profiter aussi de ces moments de joie.

Contacté, hier, le porte-parole de l’Association nationale des commerçants et artisans, Hadj Tahar Boulanouar, a fait savoir que la hausse des prix des fruits et légumes durant ce mois d’août est due à plusieurs raisons. Il s’agit, entre autres, du problème lié au manque de main-d’œuvre, surtout au niveau des régions du Sud du pays, l’augmentation de la demande par rapport à l’offre et le manque de marchés de proximité. Pour la régulation de ce marché, le porte-parole de l’ANCA à insisté sur la nécessité de créer plusieurs marchés de proximité, au moins un marché au niveau de chaque commune : « Actuellement nous avons enregistré un déficit de plus de 500 marchés de proximité au niveau national », a-t-il fait savoir, avant d’ajouter qu’à travers ces espaces on va, sans nul doute, procéder à « l’éradication définitive de ce phénomène de hausse inattendue des prix des fruits et légumes et la lutte contre l’informel qui constitue une menace réelle à l’économie nationale ». A ce propos, notre interlocuteur n’a pas manqué de rassurer les consommateurs que cette tendance haussière des prix va baisser après la fête de l’Aïd el-Adha. «Selon les informations que nous avons récoltées auprès de nos différents bureaux, en septembre prochain, les prix seront revus à la baisse», a-t-il dit.

En effet, lors d’une virée effectuée au niveau des marchés de la capitale, notamment ceux de la Lyre et de Ferhat-Boussâd, nous avons constaté de visu, à titre d’exemple, que le prix de la tomate, qui n’était que de 50 DA durant le mois de juillet dernier, a atteint les 80 DA, celui de la pomme de terre varie entre 70 et 80 DA, les carottes, elles, autour des 80 DA.

Le prix de l’oignon oscille entre 60 et 65 DA, tandis que la courgette qui était écoulée à 60 DA a atteint les 80 DA. S’agissant des prix du piment et du poivron, ceux-ci tournent autour des 120 DA. Le haricot vert, quant à lui, a connu une augmentation faramineuse (200 DA), alors qu’il y a quelques semaines, il était à 100 DA. Lors de notre virée, nous avons remarqué que les prix des fruits, eux aussi, n’ont pas échappé à une augmentation excessive. La pêche et la pomme sont vendues à 200 DA, les raisins à 200 DA, la banane à 350 Da. Aux rayons viandes, le poulet se vend à 400 DA le kilo, la viande de veau à 1.400 DA et celle d’agneau à 1.500 DA. Quant au poisson, le prix de la sardinei à atteint les 500 DA le kilo. Pour connaître le point de vue des citoyens quant à cette flambée des prix, nous avons sollicité certains, dont Said, rencontré au niveau du marché Meissonnier. Ce dernier a exprimé sa pleine colère et son désarroi quant à cette surenchère inexplicable, insistant que les autorités doivent suivre quotidiennement la mercuriale dans les marchés. « Il faut mettre en place des agents mobiles relevant de la direction du contrôle dont la mission est de stabiliser les prix, surtout pendant des occasions pareilles », a-t-il indiqué.

Makhlouf Ait Ziane