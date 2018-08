Gaz : ENI veut acheter lâ€™ensemble de la production algÃ©rienne

Sonatrach-ENI, la coopération se renforce. Le groupe italien serait intéressé, selon une information publiée par le site du journal Echourouk, dans sa version francophone, par l’achat de l’ensemble de la production algérienne de gaz.

Une proposition en cours d’étude entre les deux parties. Selon la même source, le premier responsable de la compagnie nationale a déclaré, en marge d’une toute récente visite d’inspection à Bejaïa, que «14 entreprises de différents pays sont en lice pour la création d’un partenariat dans le cadre de la promotion internationale des hydrocarbures, et cela traduit l’intérêt qu’accordent les entreprises internationales aux produits algériens, où l’important potentiel de l’Algérie en hydrocarbures continue d’attirer de plus en plus les partenaires étrangers». Un intérêt qui renseigne sur l’attractivité du secteur énergétique algérien. Soulignons dans cette optique que les deux compagnies ont signé, juillet dernier à Milan, un accord de partenariat pour la relance des activités d’exploration et de développement dans le bassin de Berkine, en synergie avec les installations existantes, avec pour objectif de réaliser un gashub dans la zone. Cet accord signé par le président-directeur général de Sonatrach, Abdelmoumem Ould Kaddour, et l’administrateur délégué d’Eni, Claudio Descalzi, porte sur «l’optimisation des infrastructures existantes en synergie avec celles de la prochaine réalisation». Ce n’est pas tout. Les deux groupes ont également convenu des conditions commerciales pour l’année 2018-2019 en ligne avec le marché du gaz, ainsi que la possibilité d’entreprendre une négociation commerciale avec l’objectif d’évaluer la prorogation de la fourniture du gaz au-delà de l’échéance contractuelle en 2019, dans le cadre du renforcement de leur coopération et partenariat. Rappelons également que le groupe énergétique italien a montré sa volonté d’investir davantage dans le gaz algérien. “L’offshore est très intéressant en Algérie, nous y travaillons », avait souligné Claudio Descalzi. En 2017, Eni a investi l’équivalent de 485 millions d’euros en Algérie et en a importé 11 milliards de mètres cubes de gaz. D’autre part, il convient de souligner que l’Algérie a produit 400 mégawatts d’électricité produite, à ce jour, grâce aux énergies renouvelables. Dans une rencontre tenue à Alger, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a rappelé la contribution considérable de Sonatrach à ce programme ambitieux, à travers les sites industriels relevant du secteur des hydrocarbures, soulignant que la compagnie nationale peut devenir un leader dans le domaine et fournir grâce à l’énergie solaire une production pouvant atteindre 1,3 gigawatts et couvrir 80% des besoins des sites pétroliers. Les sites raccordés aux réseaux électriques réunissent les meilleures conditions pour accueillir des infrastructures de production de l’énergie solaire. «Sonatrach permettra au pays, à travers sa contribution dans ce programme, d’épargner près de 2 milliards USD à l’horizon 2040», précise le ministre, chiffres à l’appui. Et c’est dans ce contexte qu’il a également relevé l’importance du projet qu’entretient Sonatrach avec la société italienne «Eni» portant sur la réalisation d’une station de production d’électricité à l’énergie solaire, à Adrar, d’une capacité de 10 mégawatts devant entrer en exploitation en octobre 2018.

Fouad I.