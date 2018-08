Chine : Hausse des importations dâ€™automobiles

Les importations chinoises d’automobiles ont augmenté en juillet à la suite de l’entrée en vigueur de droits de douanes moins élevés, montrent des données de l’Administration générale des douanes. En juillet, la Chine a importé 165.000 automobiles et châssis, en hausse de 50% en glissement annuel, indiquent les données. En dollars, la valeur des véhicules importés a bondi de 72% en juillet pour atteindre 7,38 milliards de dollars. Cette hausse peut être attribuée à une demande refoulée alors que les consommateurs chinois ont reporté leurs achats de voitures dans l’attente d’une baisse des prix à partir du moins de juillet, a expliqué Changjiang Securities dans une note de recherche.

La Chine ouvre davantage sa porte au monde extérieur, et fournit un vaste éventail de stimuli pour élargir les importations, dont une réduction des droits de douane sur les véhicules et les pièces automobiles. Depuis le 1er juillet, les droits de douanes sur les véhicules importés ont été réduits de 20-25% à 15% et ceux sur les pièces automobiles ont été réduits à 6%, contre 8% à 25% auparavant. De nombreuses marques automobiles comme Volvo, Audi et Lexus ont annoncé plus tôt des plans visant à baisser les prix des voitures importées par la Chine suite à la réduction des droits de douanes.



Hausse des importations de charbon



Les importations de charbon de Chine ont atteint en juillet leur plus haut niveau depuis quatre ans et demi, la demande d’électricité produite à partir du charbon ayant augmenté pendant l’été, selon des données officielles. La Chine a importé 29 millions de tonnes de charbon en juillet, en hausse de 49% en glissement annuel, soit le volume mensuel le plus élevé depuis janvier 2014, selon les données de l’Administration générale des douanes. La valeur des importations a bondi de 63% en glissement annuel pour atteindre 17,9 milliards de yuans (environ 2,6 milliards de dollars) en juillet, ont montré les données.

La Chine encourage l’utilisation de l’énergie propre pour réduire sa dépendance au charbon. Cependant, le charbon représentait encore 60,4% de la consommation énergétique du pays en 2017. La part a diminué de 1,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. L’augmentation des importations et les inventaires portuaires ont limité les prix du charbon. L’indice des prix du charbon thermique du littoral de Bohai, un indicateur mesurant les prix du charbon du pays, s’est établi à 567 yuans par tonne entre le 1er et le 7 août, un niveau inchangé par rapport à la semaine précédente.