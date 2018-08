Aléna : Le Mexique et les états-Unis reprendront les discussions la semaine prochaine

Les négociateurs américains et mexicains reprendront les pourparlers la semaine prochaine sur la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) qui unit les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, a déclaré vendredi le ministre mexicain de l’Economie, Ildefonso Guajardo. Au terme de la troisième semaine consécutive de discussions à Washington, le responsable mexicain a déclaré à des journalistes qu’il était possible de parvenir à un accord avant la fin du mois, affirmant: “nous avons encore beaucoup de travail à faire”. Il a souligné que les questions les plus difficiles avaient été laissées à la fin, y compris la demande des Etats-Unis d’approuver l’Aléna tous les cinq ans, une disposition connue sous le nom de “clause crépusculaire”. “Nous travaillons comme nous le faisons depuis trois semaines et faisons beaucoup de progrès. Nous reviendrons la semaine prochaine”, a-t-il déclaré. “Mais comme je l’ai déjà dit: rien n’est conclu tant que tout n’est pas conclu”.

Les responsables américains et mexicains continueront de travailler sur des questions bilatérales avant que leurs homologues canadiens ne rejoignent les discussions sur la modernisation de l’accord commercial signé il y a 24 ans, a précisé le ministre mexicain. Les négociations pour moderniser l’Aléna ont été entamées il y a un an à la demande de Donald Trump, qui juge cet accord responsable de la disparition de milliers d’emplois dans son pays, en particulier dans le secteur automobile.