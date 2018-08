Logement : Prendre en compte le foncier et le management

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, à sa tête M. Abdelwahid Temmar, a déclaré l’année dernière que le gouvernement a pris conscience de la réalité qui consiste à réhabiliter des espaces totalisant une surface de plus de 100 hectares, autrefois occupée par des usines abandonnées, pour en construire des logements, des bâtiments publics et espaces de loisirs.

M. Temmar avoue que l’Algérie peut s’inspirer de l’expérience d’autres pays pour réaliser de nouveaux projets, c’était lors de sa visite en Russie, où il a pu procéder à des échanges d’idées et d’expérience autour de sujets liés à l’urbanisme, en particulier l’aménagement urbain et le traitement du vieux bâti.

Après les Français, les Espagnols et les Turcs, c’est au tour des Russes d’exporter vers l’Algérie leur expérience dans le domaine de la réhabilitation du vieux bâti. De nombreuses villes s’offrent un lifting et plusieurs édifices qui ont un passé à préserver ont fait l’objet d’un plan de sauvegarde. Quelques-uns des plus beaux patrimoines immobiliers du monde avaient été délaissés et soumis aux aléas du temps. Datant de l’époque coloniale et même de périodes antérieures, l’immobilier à valeur historique fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation.

Le plan s’étale sur les communes d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba ainsi que dans les villes du Sud. Tout doit prendre fin dans quelques années après maints retards d’un vaste programme de sécurisation des habitations et de protection du patrimoine architectural qui ne s’achèvera qu’en 2029.

L’Algérie accorde aussi une importance à d’autres expériences en matière de lancement et de management des projets, des techniques de construction et la prévention contre les catastrophes naturelles, notamment les séismes et les inondations étant donné que le pays est confronté à ces phénomènes naturels. Ces risques n’entravent pas l’effort de l’Etat qui continue à accorder des aides considérables en matière de logement pour améliorer la situation sociale des citoyens, car des règles précise d’urbanisme réglementent l’acte de bâtir. A propos des projets AADL, l’Etat accorde des aides financières de 700.000 DA pour la réalisation des logements et des réductions de 5.000 DA dans la valeur du m2.

Le citoyen bénéficie, dans ce cadre, d’un délai de 25 ans pour s’acquitter de 25% de la valeur des logements. Globalement, il y a eu une opération de distribution de 30.000 logements dans les différentes formules jusqu’à août. Une enveloppe de 3,3 milliards de dollars a été débloquée pour la concrétisation du programme 2018 portant sur la réalisation de 120.000 logements, et selon le ministre, il est prévu l’enregistrement d’un nombre important de programmes dans le cadre de la loi de finances 2019. Le secteur prend en charge le suivi des logements livrés, avait indiqué le ministre, précisant qu’une cellule de suivi des travaux a été créée à cet effet.

La cellule soumet régulièrement ses rapports et suit l’avancement des travaux, a-t-il fait savoir, précisant que les maîtres-d’œuvres en infraction seront mis en demeure et feront l’objet de résiliation des contrats.

A. M.