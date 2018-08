RÃ©habilitation du vieux bati : Redonner Ã  des joyaux architecturaux leur lustre dâ€™antan

Habitations, hôtels, mosquées, gares… rien, ou presque, n’échappe à l’effort de réhabilitation du bâti ancien.

Et n’allez surtout pas croire que les vacances d’été entravent cet effort.

Que ce soit à Alger, Annaba, Oran ou d’autres villes encore, les cités ont commencé depuis des années à s’offrir un lifting pour se redonner le lustre d’antan.

Une vaste opération de réhabilitation du bâti ancien est effectivement lancée depuis des années. Pour la capitale, elle concerne en premier lieu les bâtisses situées aux alentours immédiats de la Grande-Poste. La rue Larbi Ben M’hidi, la rue Khettabi et Khemisti sont de celles-là tout comme les boulevards Docteur Saâdane, Colonel Amirouche, Malika Gaïd et l’avenue Colonel Lotfi. Le plan s’étale sur d’autres communes.

Oran, Constantine et Annaba sont aussi dans l’agenda du gouvernement et le programme de sécurisation des habitations et de protection du patrimoine architectural se poursuivra jusqu’à son terme final en 2029.

L’opération est orchestrée par le ministre de l’Habitat qui coordonne les travaux dans lesquels sont engagées des entreprises publiques et privées, nationales et étrangères.

Les travaux ont certes connu du retard mais devant l’urgence de réhabiliter les bâtiments en état d’abandon depuis 50 ans, l’opération se poursuit pour redonner notamment à la capitale un statut de ville internationale. Quand bien même les habitants se sont plaints d’être victimes de quelques désagréments : bruit et poussière font partie de leur quotidien. Mais leur sécurité et leur confort est à ce prix.

Des innovations censées rendre à la capitale son charme et lui permettre de conserver ses joyaux architecturaux comme les autres cités de la Méditerranée à l’instar de Marseille et Tunis. Elle aura plus d’atouts pour attirer les visiteurs et procurer plus de tranquillité à ses habitants.

Un travail de longue haleine lorsqu’on sait que plus de 1,9 million de logements sont construits avant l’indépendance. C’est 27% du parc immobilier global évalué à 7,2 millions de logements en 2012. Auxquels il fait ajouter les 3 millions d’unités construites depuis.

Les vieux bâtiments ne sont pas restaurés uniquement pour leur un caractère historique mais néanmoins ils nécessitent une sérieuse réhabilitation.

Ce n’est pas que les bâtisses érigées partout dans le pays avant l’indépendance qui sont prises en compte puisqu’il s’agit aussi et surtout de mettre fin à la dégradation de l’habitat. Le but est d’offrir un habitat décent aux Algériens.

Le coup d’envoi de ce chantier a été donné en 2008 par le Président Bouteflika en visitant le quartier El Hamri à Oran, et l’Etat se charge de l’entretien des façades, même si l’intérieur des maisons n’est pas négligé.

Les villes abritent des bâtiments d’un merveilleux style architectural qui demandent à être sauvés de la dégradation.

Les architectes sont conscients de la nécessité de cette tâche. Eux qui connaissent si bien la valeur esthétique des bâtiments dotés de patios et d’escaliers dignes des grands décorateurs. Le parc immobilier historique recèle des matériaux nobles à l’instar de la céramique pour les escaliers et de la ferronnerie pour les balcons.



Les opérations n’ont pas un caractère conjoncturel



Toutefois, les opérations ne doivent pas avoir un caractère conjoncturel car la durée de vie des matériaux composant les bâtiments est limitée : 20 ans pour la plomberie, 15 pour l’électricité, 10 pour la peinture et 25 pour la menuiserie (portes et fenêtres). Les bâtiments sont riches par leurs composants : marbre, pierre, carrelage, loggias. Cette qualité du bâti fait que 50 ou 60 ans après leur édification, les immeubles sont encore en bon état et ne sont toujours pas démolis. Devant la complexité de la tâche l’Algérie a fait appel à l’expertise étrangère : Espagnols, Italiens et Français y ont déjà contribué. La France a, par exemple, apporté son concours à la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame d’Afrique.

Tous ces experts ont déjà eu à traiter des problématiques pareilles dans leurs pays respectifs et les Espagnols ont été sollicités pour réhabiliter les palais de Tlemcen. Les spécialistes peuvent préconiser la réhabilitation (faire du neuf avec du vieux), le confortement pour stabiliser la bâtisse, ou la démolition partielle ou totale.

Pour pallier le manque de spécialistes, une école de conservation et de restauration des biens culturels d’Alger a ouvert ses portes formant des conservateurs et des restaurateurs. Si ces efforts de réhabilitation parviennent à porter leurs fruits, monuments, hôtels, datant pour certains de plusieurs siècles. C’est également le cas pour des bâtiments abritant des institutions (Hôtels de ville), Palais de justice et théâtres. Les vieilles mosquées ne sont pas en reste à l’instar de la mosquée Ketchaoua, restaurée avec la collaboration des Turcs. Pour les lieux de culte, il y a aussi d’autres exemples comme la zaouïa de Sidi Cheikh à El Bayadh qui devra aussi bénéficier d’une opération similaire dont l’étude a été achevée. Les travaux, comprenant la rénovation des parties détériorées de la zaouïa, selon les services de la wilaya d’El-Bayadh.



72 hôtels restaurés



Le secteur du tourisme est aussi un acteur important sur ce plan. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé que l’opération de réhabilitation des hôtels se poursuivait toujours en dépit d’un écart dans le taux de réalisation, ajoutant que ce problème sera pallié à travers la mise en place d’une commission nationale de suivi de la réalisation des projets hôteliers. Pour sa part, le PDG du groupe hôtelier et touristique, Lazhar Bounafaa a affirmé que 72 hôtels relevant du groupe seront restaurés en 2019, ce qui donnera un nouvel élan au tourisme. A Alger, El-Aurassi a déjà eu droit à un traitement adéquat depuis des années. C’est maintenant au tour d’Albert 1er et de l’ex-Aletti de s’y soumettre. Les autres villes ne comptent pas rater cette occasion, comme le rappelle le cas de Tlemcen, où c’est la réhabilitation des infrastructures existantes comme les deux stations thermales de Hammam Boughrara et Chigueur qui est visée pour que les travaux soient achevés dans un an pour relancer le tourisme thermal. On pourrait penser que les bâtiments servant d’habitat ou les administrations sont seuls à être soumis à la réhabilitation. Mais même les stades (5-Juillet) et les gares ont aussi droit à ce traitement. C’est ainsi que la gare routière du Caroubier, avec une superficie de 8,3 hectares, subit une rénovation s’inscrivant dans le cadre de la réhabilitation générale de la baie d’Alger.

L’étude a été réalisée par un bureau d’études algéro-espagnol Valtecnia Group et le bureau d’études BET de la société de gestion des gares routières d’Algérie. L’opération porte sur la réhabilitation de la chaussée, l’étanchéité, le réaménagement des parkings, la réalisation d’abribus et la rénovation des murs de clôture qui seront remplacés par des grilles.

