A lâ€™occasion de lâ€™AÃ¯d El Adha : Le versement des pensions de retraite avancÃ©

Pour permettre aux retraités de faire face aux dépenses de la fête de l’Aïd El Adha, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a décidé d’avancer le paiement des pensions et allocations de retraite.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le ministère a précisé que les pensions et allocations de retraite seront versées ce mois, par anticipation, à l’occasion de l’Aid El Adha et selon les modes de paiement CCP et compte bancaire, conformément à un calendrier établi par la tutelle. Ainsi, les pensions de retraite pour le mois d’août 2018 seront versées exceptionnellement le 14 du mois en cours pour les retraités qui le percevaient habituellement entre le 20 et le 22 de chaque mois.

Le paiement des retraités dont les pensions étaient versées entre le 24 et 26 de chaque mois, est prévu lui, pour le 15 août 2018.

Il convient de noter que cette opération, qui se déroulera en coordination entre la Caisse nationale des retraites (CNR) et les services d’Algérie Poste, a été décidée dans le but de permettre aux retraités de ne pas se retrouver démunis devant les obligations matérielles de cette fête religieuse. Notons que l’Algérie compte 3,2 millions de bénéficiaires de la retraite, entre les pensions et allocations directes et indirectes. Pour rappel, comme cette frange vulnérable de la société fait partie de l’une des principales préoccupations des pouvoirs publics, et cela selon les orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la revalorisation des pensions de retraite pour l’année 2018 a été maintenue avec des taux allant de 0,5, à 5% en fonction du montant de la pension. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, avait annoncé que l’incidence financière de cette revalorisation était de l’ordre de 22 milliards DA. Selon le ministre, la revalorisation est de 5% pour les pensions de moins de 20.000 DA, de 2,5% pour les pensions de 20.000 à 40.000 DA, 1,5% pour les pensions de 40.000 à 60.000 DA, 1% pour les pensions de 60.000 à 80.000 DA et 0,5% pour les pensions de plus de 80.000 DA. M. Zemali a, dans une déclaration, fait savoir que a décidé du maintien de cette revalorisation a été prise par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le but de conforter le pouvoir d’achat des retraités, et ce, malgré la situation financière difficile du pays.

Par ailleurs, dans le but d’optimiser la prise en charge des retraités, la Caisse nationale de retraite (CNR) ne cesse d’améliorer et de diversifier ses prestations pour répondre aux besoins de ses pensionnés. En effet, la CNR soucieuse d’être à l’écoute de ses pensionnés à mis à leur disposition des mesures avec l’introduction des nouvelles technologies pour leurs faciliter l’accès à l’information, notamment à travers le lancement de l’application mobile de la retraite «Retraite DZ» disponible gratuitement sur Google Play. Une application mobile (Android) qui tend à simplifier et améliorer les procédures administratives, dont l’objectif à faire bénéficier les pensionnés ainsi que les futurs retraités des informations utiles et des services relatifs à la retraite. Il faut savoir que l’utilisation de cette application réduira le déplacement des retraités qui sont généralement des personnes âgées, et mettre fin aux chaînes interminables devants les guichets. Autre mesure prise par la CNR, celle relative à la diversification des modes de paiement des pensions et allocations de retraite. De ce fait, les personnes concernées et les ayants droits peuvent percevoir la pension ou l’allocation de retraite via un canal bancaire.

En outre, un numéro vert (30-11) a été mis à la disposition des retraités en vue de répondre à toute préoccupation ou information sur la retraite, en plus du lancement de la solution SMS. Ces mesures misent au profit des retraités est susceptible d’améliorer la qualité des prestations en évitant les déplacements aux sièges des agences locales. Notons que les portes ouvertes ont été organisée à travers les 52 agences locales que compte la CNR en mois de juillet dernier, pour informer les usagers des ces nouvelles dispositions qui visent l’amélioration des conditions de prise en charge des retraités.

Kamélia Hadjib