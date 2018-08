Monde agricole et rural : Â« la terre Ã  celui qui la travaille Â» toujours dâ€™actualitÃ©

- L’UNPA est contre l’importation de la viande

- L’offre dépasse fortement la demande mais l’anarchie du marché et la spéculation font grimper le prix du mouton

- 4 à 5 millions de moutons seront sacrifiés

- Les agriculteurs appelés à s’organiser pour le stockage, la conservation, la distribution et la transformation de leurs produits

- Pour un contrôle des prix plus rigoureux

Le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a affirmé, hier, au Forum du quotidien Echaâb que son organisation avait «de tout temps, été contre l’importation des viandes des autres pays», précisant que comme par le passé, l’UNPA refusera catégoriquement ces importations.

«L’Algérie dispose d’une importante quantité de cheptel, on ne voit pas l’utilité d’en importer plus », expliquera le secrétaire général. Il ajoutera que «l’UNPA est contre l’importation de la viande à partir de la France et de n’importe quel autre pays européen». M. Mohamed Alioui qui animait une conférence-débat autour des questions liées au foncier agricole, les marchés du bétail en prévision de l’Aid El-Adha, ainsi que d’autres problématiques ayant trait avec le monde agricole et rural, a souligné que «c’est la Fédération nationale des éleveurs qui est la seule apte à suivre la situation de la commercialisation des ovins avant les fêtes de l’Aïd.» «Cent dix points de ventes ont déjà été fixés rien qu’à travers le territoire de la wilaya d’Alger» a-t-il annoncé, précisant que l’Algérie dispose de pas moins de 28 millions de têtes d’ovins dont 4 à 5 millions seront sacrifiées à l’occasion de l’Aïd El Adha. Aussi, «l’offre dépasse fortement la demande ». Pour le SG de l’UNPA, «l’Algérie est le seul pays dans le Maghreb arabe qui n’importe pas de moutons contrairement aux pays voisins qui font appel à l’importation pour répondre à leurs besoins». Evoquant la question de la flambée des prix des moutons à l’approche de la fête de l’Aïd El Adha, M. Alioui estimera que cette situation a été provoquée par les citoyens, eux-mêmes. Selon lui, ce sont les acheteurs qui sont à l’origine de la hausse des prix du cheptel, suite à la frénésie des achats qui revient à chaque Aïd el kébir, alimentant ainsi la spéculation. «Je suggère aux citoyens d’acheter leurs bêtes de sacrifice à deux ou trois jours avant le jour J, ce qui fera baisser très certainement les prix des moutons et préservera les poches des citoyens», expliquera le responsable, qui tiendra à faire savoir que l’UNPA n’a rien à avoir avec la fixation des prix des moutons soulignant que cela relève «des prérogatives des Chambres d’agricultures».

En fait, «ce sont les éleveurs eux-mêmes qui fixent les prix par rapport au coût d’élevage y compris l’aliment du bétail». Néanmoins «la cherté des prix des moutons est due essentiellement à l’anarchie qui règne sur le marché de vente détenu principalement par les intermédiaires» a-t-il souligné. Par ailleurs, M. Alioui a tenu à souligner que vu la richesse du cheptel algérien dont le nombre se renforce d’année en année, son organisation, en coordination avec le ministère de l’Agriculture, a soumis aux autorités saoudiennes une proposition intéressante, et qui consiste en la vente de 40.000 moutons algériens, exportables aux Lieux Saints, et cela afin d’en faire profiter les 37.000 pèlerins algériens qui se sont rendus à la Mecque et à Médine, et qui doivent accomplir le rite du sacrifice sur place, le jour de l’Aïd. «Malheureusement, au jour d’aujourd’hui, nous n’avons reçu aucune réponse de la part des Saoudiens au sujet de notre demande », dira-t-il. Et de préciser que « Les deux pays sont pourtant régis par des transactions commerciales très claires et des échanges commerciaux prolifiques». Le représentant des paysans algériens appellera cependant les agriculteurs à s’organiser en coopératives productrices, tout en les incitant à aller investir dans le sud. Selon lui, les coopératives ont la possibilité de venir à bout des problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs algériens, surtout pour ce qui est du statut des exploitations agricoles. Le SG de l’UNPA indiquera que «les agriculteurs doivent absolument mettre en place des espaces de stockage et conservation de leurs produits, mais aussi leur distribution et leur transformation, par le lancement d’industries agroalimentaires». Au sujet du manque d’espaces de stockage, M. Mohamed Alioui expliquera que la flambée des prix des fruits et légumes durant le mois sacré de ramadhan 2018 est due principalement au manque flagrant en matière de capacités de stockage. Un problème de taille qui fait que les prix n’ont pas connu de baisse.



Le manque de moyens et de main-d’œuvre empêche la récolte de pomme de terre



A propos de la question de la pomme de terre, le conférencier a insisté sur le fait que de grandes quantités de ce tubercule sont en ce moment, stockées dans des entrepôts. « Ces mêmes quantités n’ont toujours pas été distribuées sur le marché». Il ajoutera que le manque de moyens et de main d’œuvre ont fait que les fellahs n’ont pas encore effectué la récolte de la pomme de terre. Le SG de l’UNPA s’interrogera longuement sur les causes exactes qui posent problème à l’organisation du secteur de l’Agriculture. En effet, après toutes ces années passées à la tête de la principale organisation regroupant les agriculteurs algériens, celui-ci avouera qu’il se demande toujours, «qui fixe les prix des produits ? Qui organise les marchés ? Pourquoi n’a-t-on pas pu, à ce jour, réorganiser le secteur ? A qui profite cette situation de désorganisation ?

A cet effet, M. Alioui saisira l’occasion pour appeler les Pouvoirs publics à mettre en place des opérations de contrôle de prix très rigoureuses « ce n’est pas l’agriculteur ou l’éleveur qui doit contrôler les prix, mais c’est la mission de l’Etat à travers des opérations de contrôle tous azimuts, menées par les ministères de l’Agriculture, du Commerce, et de l’Intérieur». Fidèle à son franc parler qui le caractérise, M. Alioui a tenu à rappeler que l’Union des paysans algériens, a été de toutes les manifestations républicaines du pays, et que les paysans ont subi de nombreux aléas et contraintes ces dernières années. A cet effet, il en appellera aux pouvoirs publics pour mettre le holà dans une situation qui dure et perdure selon lui, et qui fait que « de nombreuses terres agricoles sont abandonnées et d’autres sont tenus par des gens qui n’ont aucune relation avec le travail de la terre, ce qui fait, ils n’apportent rien à l’autosuffisance agricole et l’augmentation des rendements de la production ». Enfin M. Alioui dira qu’«il est urgent de trouver des solutions pour faire fonctionner la machine agricole», poursuivant que le slogan : « La terre est à celui qui la travaille» est plus que jamais d’actualité !

Mohamed Mendaci