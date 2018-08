JournÃ©es Â«main dans la main Â» : Inculquer aux citoyens la culture du respect de la mer

« Parce que nous avons tous une part de responsabilité, mobilisons-nous pour la préservation de notre littoral. » Tel est le thème choisi cette année par la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) pour le lancement de la cinquième édition des journées «Main dans la main ». Une édition consacrée, cette année, à la nécessité de veiller à la préservation des milieux aquatiques.

Cette opération éco-citoyenne, dont le coup d’envoi a été donné ce week-end, en simultané, au niveau de la plage « Piquet Blanc» à Alger et de la plage « Sidi Brahem » à Tipasa, devra s’étaler jusqu’au 06 septembre prochain. Cette manifestation, qui a drainé grand monde, et qui se présente en forme de caravane itinérante, s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’entreprise SEAAL en matière de responsabilité sociétale. L’objectif étant la promotion de plages propres et donc la préservation du littoral algérien qui regorge de richesses et qui est synonyme de détente et de loisirs pour un grand nombre d’estivants algériens.

La « SEAAL promeut l’idée qu’un site naturel, au même titre que nos monuments historiques, fait partie intégrante de notre patrimoine et mérite d’être protégé par chacun pour le bien-être de tous et des générations futures », peut-on lire dans son communiqué de presse. Le parcours de cette caravane comprend la plage Piquet-Blanc (Alger) et, dans l’ordre, la plage de Sidi Brahem (Gouraya, Tipasa), la plage artificielle de Aïn Benian (Alger), le jeudi 16 août. Ensuite, l’opération «Main dans la main» concernera la plage de Messelmoun (Cherchell) et la plage de Tarfaya et Damous-plage le jeudi 30 août. En clôture, le jeudi 25 août, la SEAAL a également inscrit dans son programme l’idée de sillonner la plage Chenoua (Tipasa) et le complexe touristique de Sidi Fredj (Alger). L’on apprendra que tout au long de ces journées de sensibilisation dédiées à la préservation des milieux aquatiques, les jeunes collaborateurs de la SEAAL, mobilisés à cette occasion, sillonneront des plages au niveau des wilayas d’Alger et de Tipasa pour élargir la sensibilisation des estivants et contribuer ainsi à avoir des plages propres et donc préserver notre littoral, qu’ils considèrent comme « source de richesse et de détente pour tous ».

Cette action de proximité et d’échange avec les vacanciers permettra, selon les organisateurs, de leur faire prendre conscience de l’impact de certains de leurs gestes sur le milieu naturel et de les sensibiliser à leur rôle personnel dans la préservation de l’environnement et de la qualité de vie.

Cette démarche vise également à mettre à contribution et à valoriser les jeunes talents de SEAAL, en les responsabilisant sur une action de développement durable.

Des ateliers techniques sont, à cette occasion, prévus pour donner aux visiteurs un aperçu sur les stations d'assainissement de l'eau et le processus de traitement des eaux usées. Au programme de ces ateliers figure également un exposé sur l'avancée de l'Algérie en matière de protection de l'environnement à travers les nouvelles technologies ayant donné lieu à la réouverture, ces dernières années, de plusieurs plages où la baignade était, jusque-là, interdite.

Il faut dire que le littoral algérien est tout de même le plus important du Maghreb, et s'étend sur 14 wilayas, en allant d’oued Kiss, dans la commune de Marsa Ben M'hidi (wilaya de Tlemcen) à l'Ouest, à oued Souani Es Sebaâ dans la commune de Souarekh (wilaya d'El-Tarf), à l'Est. La superficie totale du domaine littoral algérien est de 31.927,41 km2, dont 27.998 km2 marines et 3.929,41 km2 terrestres, avec un linéaire côtier de 1.622,48 km et un linéaire terrestre de 2.198,44 km.

Au niveau national, de nombreux sites, sur le littoral, restent encore interdits à la baignade pour des raisons diverses, mais celle qui domine est due aux eaux usées qui sont déversées directement ou par les oueds, sans traitement préalable.

Pour remédier à cette situation qui risque d’être catastrophique, à terme, sur le littoral algérien, les pouvoirs publics ont décidé la levée du gel sur des projets de réalisation de 30 grandes stations de traitement d'eaux usées (STEP), ce qui ne peut qu’être bénéfique à la fois aux citoyens et à l’environnement.

Sarah A. Benali Cherif