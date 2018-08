Office national du Hadj et de la Omra : AmÃ©liorer la gestion du pÃ¨lerinage

Youssef Azouza, directeur général de l’Office national du hadj et de la omra compte sur le portail électronique de l’institution pour améliorer ses prestations.

Le portail, mis en service pour la saison du hadj 2018, constitue un outil à travers lequel l’Office œuvre à moderniser et améliorer l’organisation et la gestion du pèlerinage, a déclaré vendredi le même responsable à la Télévision nationale.

Auparavant, c’était Mustapha Hidaoui, le chargé de communication de l’ONHO, qui avait déclaré à l’APS, depuis quelques jours, que l’Office a lancé, il y a trois ans, le service d’hébergement électronique destiné aux hadjis afin de leur permettre de choisir et retenir leur lieu d’hébergement aux Lieux Saints.

La mise en service du portail électronique permet aux membres de la mission algérienne du Hadj de consulter et d’échanger toutes les informations concernant les hadjis, et de résoudre toute difficulté soulignée, a précisé Mustapha Hidaoui.

Le chargé de communication de l’ONHO a détaillé qu’à travers ce portail et ses applications, les membres de la mission algérienne du Hadj peuvent prendre les mesures appropriées pour une meilleure prise en charge des pèlerins.

M. Hidaoui a souligné que chaque membre de la mission est doté d’un téléphone portable avec l’application du portail électronique lui permettant de consulter toutes les données avancées par les membres de la mission depuis les aéroports

d’Algérie, de Djeddah, de La Mecque et de Médine et de réagir en temps réel. De plus, le portail électronique de l’ONHO comprend un système de dialogue en ligne à travers lequel les membres de la mission échangent des informations et communiquent entre eux, selon la même source, qui a souligné que cette application sera développée dans les années à venir par l’introduction d’une fenêtre permettant aux missionnaires de suivre l’itinéraire des hadjis aux Lieux Saints.

De son côté, le superviseur de ce portail, Mohamed Bassam, a indiqué que cette application fait partie du programme de modernisation adopté par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et l’ONHO, visant l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans la gestion du hadj. Ce portail électronique permet aux membres de la mission algérienne de connaître le départ des vols en provenance d’Algérie, le nombre de pèlerins par vol, les numéros des passeports, ceux des téléphones des accompagnateurs et permet également de localiser le pèlerin à travers le système GPS (Système de localisation par satellite), a-t-on encore noté.

Le portail électronique est également utilisé dans le suivi de la restauration, assurée par l’État, le transport et les opérations de groupage des hadjis (identification du bus et son conducteur), ainsi que d’autres tâches, telles que le service de bagagerie et l’identification des hadjis admis aux hôpitaux dans les Lieux Saints, en cas d’accident, a-t-on conclu.